ويلز بوابة بيل للعودة إلى الملاعب بعد شهر من الغياب

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

جاريث بيل

أعلن المنتخب الويلزي عن استدعاء نجم ريال مدريد جاريث بيل، استعدادا لمواجهتي أذربيجان والمجر، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يومي 16 و19 نوفمبر، وذلك على الرغم من غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال مدريد بسبب المشكلات البدنية التي عانى منها، ولم يشارك بيل مع الريال منذ نحو شهر، وكانت آخر مباراة له أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، وكان بيل قد لعب مع ويلز أمام سلوفاكيا يوم 10 أكتوبر الماضي وكرواتيا يوم 14 من نفس الشهر وبعدها شعر بآلام عضلية.

ومنذ ذلك الحين غاب الدولي الويلزي عن مواجهات مايوركا وليجانيس وبيتيس بالليجا، وجالطة سراي بدوري الأبطال. ووفقا لآخر بيان صادر عن الريال يوم أمس، فإن بيل تدرب بالكرة على هامش المجموعة، وفقا لخطة التعافي الموضوعة له. وتحتاج ويلز للفوز في المباراتين المقبلتين، نظرا لاحتلالها المركز الرابع في المجموعة

ومنذ ذلك الحين غاب الدولي الويلزي عن مواجهات مايوركا وليجانيس وبيتيس بالليجا، وجالطة سراي بدوري الأبطال.



ووفقا لآخر بيان صادر عن الريال يوم أمس، فإن بيل تدرب بالكرة على هامش المجموعة، وفقا لخطة التعافي الموضوعة له.



وتحتاج ويلز للفوز في المباراتين المقبلتين، نظرا لاحتلالها المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط، والتي تتصدرها كرواتيا بـ14 نقطة، تليها المجر بـ12 نقطة ثم سلوفاكيا بـ10 نقاط.



يذكر أن جاريث بيل شارك مع ريال مدريد في 7 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم، وشارك في الدوري الإسباني في 6 مباريات تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.



كما شارك في مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، لم يتمكن خلالها من تسجيل أو صناعة أي هدف.