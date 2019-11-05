وزير التموين: 5 ملايين جنيه خسائر «مخبز الشيخ زايد»

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

وزير التموين

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا. وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليوني وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي.

وتابع وزير التموين: «تم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا». جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد، بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والمُنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه من إدارة المنح والمساعدات