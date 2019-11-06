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فلفل الألوان.. يعزز المناعة ويحافظ على صحة القلب

يحتوي الفلفل الرومي على مكونات كيميائية نباتية، تنتج مضادات للالتهابات في الجسم، تعمل على التقليل من الاتهابات العصبية، كما يخفف من الألم المزمن العصبي السكري.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
الفلفل الرومي
الفلفل الرومي
عند تحضير طبق طازج من السلطة، كل ما نسعى إليه أن يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الخس والطماطم والخيار والليمون والكرنب الأحمر، والبصل والجزر، ومن أفضل المكونات "الفلفل الرومي" بمختلف ألوانه وأنواعه، لذا لابد أن يحتوي طعامنا على الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، لتحصل على فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، على سبيل المثال الحماية من أنواع محددة من السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
من المؤكد إنك تنظر دائمًا إلى الفلفل الرومي بأنه جزء من الطعام، ولكن لا تعلم شيئًا عن فوائده المتعددة، مثل التخفيف من المشكلات المتعلقة بالمعدة، وآلام الظهر، إضافة إلى التخلص من التشنجات العضلية، والصداع، وعلامات التقدم في العمر التي تظهر على البشرة، والقرح المعوية، إضافة إلى ذلك، يعمل بفاعلية كبيرة
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زيت-التامانو

الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".
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نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.
فواكه-هامة-في-رمضان

الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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دراسة: العزلة تؤدي للوفاة بعد عام من دخول المستشفى

عند الشعور بألم في الظهر أو الرأس أو البطن، أول ما تفكر به تناول دواء، للتهدئة من الأعراض، ولكن ما العمل مع الألم النفسي، فالتوتر والاكتئاب والآلام النفسية تستمر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها مضاعفات، على سبيل المثال ضعف عضلة القلب، وتصلب الشرايين، وسكتة دماغية مفاجئة، وغيرها من الأمراض الأخرى، لذا كشفت العديد من الأبحاث الحديثة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويعيشون في عزلة، أكثر عرضة للوفاة بعد دخول المستشفى، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
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لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".
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مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات. يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية. كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.
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