فلفل الألوان.. يعزز المناعة ويحافظ على صحة القلب

يحتوي الفلفل الرومي على مكونات كيميائية نباتية، تنتج مضادات للالتهابات في الجسم، تعمل على التقليل من الاتهابات العصبية، كما يخفف من الألم المزمن العصبي السكري.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

الفلفل الرومي

عند تحضير طبق طازج من السلطة، كل ما نسعى إليه أن يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الخس والطماطم والخيار والليمون والكرنب الأحمر، والبصل والجزر، ومن أفضل المكونات "الفلفل الرومي" بمختلف ألوانه وأنواعه، لذا لابد أن يحتوي طعامنا على الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، لتحصل على فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، على سبيل المثال الحماية من أنواع محددة من السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".

من المؤكد إنك تنظر دائمًا إلى الفلفل الرومي بأنه جزء من الطعام، ولكن لا تعلم شيئًا عن فوائده المتعددة، مثل التخفيف من المشكلات المتعلقة بالمعدة، وآلام الظهر، إضافة إلى التخلص من التشنجات العضلية، والصداع، وعلامات التقدم في العمر التي تظهر على البشرة، والقرح المعوية، إضافة إلى ذلك، يعمل بفاعلية كبيرة