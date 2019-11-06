فلفل الألوان.. يعزز المناعة ويحافظ على صحة القلب

يحتوي الفلفل الرومي على مكونات كيميائية نباتية، تنتج مضادات للالتهابات في الجسم، تعمل على التقليل من الاتهابات العصبية، كما يخفف من الألم المزمن العصبي السكري.
عند تحضير طبق طازج من السلطة، كل ما نسعى إليه أن يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الخس والطماطم والخيار والليمون والكرنب الأحمر، والبصل والجزر، ومن أفضل المكونات "الفلفل الرومي" بمختلف ألوانه وأنواعه، لذا لابد أن يحتوي طعامنا على الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، لتحصل على فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، على سبيل المثال الحماية من أنواع محددة من السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
من المؤكد إنك تنظر دائمًا إلى الفلفل الرومي بأنه جزء من الطعام، ولكن لا تعلم شيئًا عن فوائده المتعددة، مثل التخفيف من المشكلات المتعلقة بالمعدة، وآلام الظهر، إضافة إلى التخلص من التشنجات العضلية، والصداع، وعلامات التقدم في العمر التي تظهر على البشرة، والقرح المعوية، إضافة إلى ذلك، يعمل بفاعلية كبيرة
من المؤكد إنك تنظر دائمًا إلى الفلفل الرومي بأنه جزء من الطعام، ولكن لا تعلم شيئًا عن فوائده المتعددة، مثل التخفيف من المشكلات المتعلقة بالمعدة، وآلام الظهر، إضافة إلى التخلص من التشنجات العضلية، والصداع، وعلامات التقدم في العمر التي تظهر على البشرة، والقرح المعوية، إضافة إلى ذلك، يعمل بفاعلية كبيرة في التخفيف من الأعراض التي تظهر بعد انقطاع الدورة الشهرية، والتقليل من خطورة أمراض القلب والأوعية الدموية، وإدراة مرض السكري، كما يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومسكنة، وبالنسبة لالتهاب المفاصل، يعمل على تقليل الألم النتاج عنه.
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وبالنسبة للقيمة الغذائية، غني بفيتامين (C، A)، كما يحتوي على مضادات للأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد، لذا عليك بادراج الفلفل الرومي في نظامك الغذائي يوميًا، وما يلي مجموعة من الفوائد الهامة، التي يوفرها لك بمختلف ألوانه:
1-مضاد قوي للالتهابات
يحتوي الفلفل الرومي على مكونات كيميائية نباتية، تنتج مضادات للالتهابات في الجسم، تعمل على التقليل من الاتهابات العصبية، كما يخفف من الألم المزمن العصبي السكري، واقترحت العديد من الدراسات إنه لديه قدرة على التقليل من التهابات المفاصل، يحتوي أيضًا على مركب يسمى "tannins"، يساعد في علاج المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال والدوسنتاريا والاضطرابات الميكروبية، بجانب ذلك يعمل على علاج مرض القرحة المعوية.
2-التحسين من أمراض القلب والأوعية الدموية
كشفت العديد من الدراسات فاعلية الفلفل الرومي في الوقاية من مرض القلب التاجي، لذا يمكنك أن تستخدم الفلفل الرومي كاسناك بين الوجبات الرئيسية، للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.
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3-غني بمضادات الأكسدة
نظرًا إنه غني بالمركبات الحيوية النشطة، فيقوم الفلفل الرومي بدور مضاد قوي للأكسدة، كما يسمح بالحفاظ على الأوعية، ويقدم لك حماية كبيرة تتمثل في إصلاح الأنسجة التالفة، كما يخلصك من تلف الحمض النووي.
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4-إدارة مرض السكري
له تأثير إيجابي على السمنة ومرض السكري، أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2017، أن الفلفل الرومي يتميز بخصائص مضادة لمرض السكري.
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5-يعزز المناعة
يحتوي الفلفل الرومي على فيتامين (ج)، الذي يعتبر مادة كيمائية نباتية حيوية، تدعم الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث يساعد على تقويته، وإصلاح الأنسجة التالفة، وخفض خطر الإجهاد التأكسدي.
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6-العناية بالبشرة
أظهرت الدراسات أن الفيتامينات الموجودة في الفلفل الرومي لها تأثير مضاد للأكسدة على أنسجة الخلايا، مما قد يحسن من صحة الجلد ويمنع الشيخوخة.
7-يخفف من أعراض انقطاع الدورة الشهرية
يُعتقد الأطباء إنه يمكن تخفيف أعراض انقطاع الدورة الشهرية، عن طريق استهلاك الخضراوات التي تحتوي على الفلافونويد مثل الفلفل الرومي.