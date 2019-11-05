جريمة

النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
حريق
حريق
بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وعاين فريق من النيابة مكان الحريق ومعاينة الموقع، حيث تبين أن المصنع يقع على مساحة 4200 متر مربع، وهو عبارة عن ثلاثة مبان، وأن اثنين من المبانى إنهارا من شدة النيران، بينما يوجد مبنى ثالث لازالت به الأدخنة وأنه آيل للانهيار.وطلبت النيابة ملف المصنع من الوحدة المحلية في قليوب، ومعرفة ما إذا كانت تتوافر
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فتاة-العياط

إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
حمو-بيكا

اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر

أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.
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حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين في 4 حوادث بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بإصابات خطيرة في 4 حوادث متفرقة بمحافظة الشرقية، حيث وقع الحادث الأول بطريق «العاشر من رمضان- أبو حماد»، حيث اصطدمت سيارة نصف نقل بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك مصرع كل من سامح محمد أحمد علي، 26 عاما، وسمير ياسر سمير، 16 عاما، وإصابة آخر بنزيف فى المخ، بينما وقع الحادث الثاني بطريق «بلبيس- منيا القمح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ما أسفر عن مصرع كل من حاتم أحمد سليم، 17 عامًا، وأيمن سمير عبد الفتاح، 20 عامًا، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

أفادت وزارة الآثار بسيطرة هيئة الحماية المدنية على النيران التي اندلعت بإحدى قاعات الطابق الثاني من خان الزراكشة الأثري بشارع الأزهر، إذ قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه توجه على الفور إلى خان الزراكشة على رأس لجنة للاطمئنان على الأثر ومعاينته، وذلك فور علمه بنشوب الحريق، مؤكدًا أن الحريق محدود جدا، حيث أن النيران لم تمس الأثر و لم تسبب أية أضرار فيه.
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