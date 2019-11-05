النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

حريق

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وعاين فريق من النيابة مكان الحريق ومعاينة الموقع، حيث تبين أن المصنع يقع على مساحة 4200 متر مربع، وهو عبارة عن ثلاثة مبان، وأن اثنين من المبانى إنهارا من شدة النيران، بينما يوجد مبنى ثالث لازالت به الأدخنة وأنه آيل للانهيار.وطلبت النيابة ملف المصنع من الوحدة المحلية في قليوب، ومعرفة ما إذا كانت تتوافر