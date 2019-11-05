المصيلحي: إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

بطاقة التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، والرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأوضح الوزير، أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي عليها من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.

وفيما يتعلق بتظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية، أشار الوزير إلى أن الحذف يكون بسبب معلوم، قائلًا: «لا نطلب كافة المستندات، ولكن المطلوب فقط في الرسالة التي تصل للمواطن، هو إحضار ما ينفى السبب الذي تم حذفه بسببه». وأشار إلى أن كل الجهات تتعاون في منح المواطنين المستندات الدالة