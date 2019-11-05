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يختصر الطريق لـ4 ساعات| تفاصيل طريق شرم الشيخ الجديد

تحرير:كريم ربيع ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
بطول 342 كيلو مترا فقط، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء «شرم الشيخ»، الذي يختصر وقت الوصول إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، والرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة شرم الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويضم الطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات بعرض 25 مترًا لكل حارة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء، كما أنه مزود 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كيلو مترا بين كل محطة وأخرى، بما يعادل 7 محطات باتجاه الذهاب و7 باتجاه العودة.
كما يضم الطريق أبراج اتصالات ونقاط إسعاف ومخرات للسيول، كما جرى تزويده بالارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع واستراحات خاصة لوسائل النقل المختلفة، وعددا من اللوحات الإرشادية. ويبدأ الطريق الجديد من نفق الشهيد أحمد حمدى مارا بمدن خليج السويس وطور سيناء حتى شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه سيتم
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وزارة-المالية

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
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عبد الفتاح السيسى (1)

أمين «الدولي للاتصالات» يهدي السيسي ميدالية تذكارية

أهدى هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم، الإثنين، في أعمال افتتاح الدورة الـ38 من مؤتمر الاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ. والميدالية بمنزلة هدية تذكارية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
الطيران-البريطانى-1

بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر، منذ أكثر من 4 سنوات، وذكرت الخارجية البريطانية، على موقعها، إن وزارة الخارجية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وقال السفير البريطاني في القاهرة جيفري أدامز، في بيان صادر عن السفارة: "هذا الإعلان يأتي تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".
سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على العدوان التركي: نرحب بموقف ترامب

أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، متابعتها ببالغ الاستياء والقلق، العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية، وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وما تمخض عن ذلك العدوان من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف، فضلا عن التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا، كما أكدت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.
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