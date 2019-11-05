يختصر الطريق لـ4 ساعات| تفاصيل طريق شرم الشيخ الجديد

تحرير:كريم ربيع ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

الرئيس السيسي

بطول 342 كيلو مترا فقط، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء «شرم الشيخ»، الذي يختصر وقت الوصول إلى شرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط، والرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة شرم الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ويضم الطريق اتجاهين كل اتجاه يضم 3 حارات بعرض 25 مترًا لكل حارة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء، كما أنه مزود 14 محطة لتموين السيارات على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كيلو مترا بين كل محطة وأخرى، بما يعادل 7 محطات باتجاه الذهاب و7 باتجاه العودة.

كما يضم الطريق أبراج اتصالات ونقاط إسعاف ومخرات للسيول، كما جرى تزويده بالارتكازات الأمنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع واستراحات خاصة لوسائل النقل المختلفة، وعددا من اللوحات الإرشادية. ويبدأ الطريق الجديد من نفق الشهيد أحمد حمدى مارا بمدن خليج السويس وطور سيناء حتى شرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه سيتم