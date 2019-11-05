مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

يُعرف الاقتصاد غير الرسمي بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تدخل في حسابات الناتج القومي

تحرير:أمل نبيل ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.

وتثير هذه التوقعات المخاوف بشأن نشوب أزمة مالية جديدة تهز الاقتصاد العالمي على خلفية الأزمة الاقتصادية في 2008 ، والتي نجت منها مصر بفضل حزمة الإصلاحات التى تبنتها وقتها فى حماية كياناتها المالية والمصرفية، وبفضل مساندة القطاغ غير الرسمي. أسباب حدوث الأزمة المالية على الصعيد العالمي في 2008 في الخامس

وتثير هذه التوقعات المخاوف بشأن نشوب أزمة مالية جديدة تهز الاقتصاد العالمي على خلفية الأزمة الاقتصادية في 2008 ، والتي نجت منها مصر بفضل حزمة الإصلاحات التى تبنتها وقتها فى حماية كياناتها المالية والمصرفية، وبفضل مساندة القطاغ غير الرسمي.

أسباب حدوث الأزمة المالية على الصعيد العالمي في 2008



في الخامس عشر من سبتمبر 2008، أعلن بنك «ليمان براذرز» الاستثماري إفلاسه، كان البنك في حينها واحدا من أكبر وأقدم البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ سلسلة من الأحداث فيما عُرفت باسم الأزمة المالية العالمية.

كان بنك «ليمان» وآخرون مشاركين فيما سُمي بالفقاعة العقارية بلغت أصول البنك في مايو 2008 نحو 639 مليار دولار، وفي الأسابيع السابقة لإعلان الإفلاس، رفضت الحكومة الأمريكية دعم البنك ماليا، وطلبت من البنوك دعم «ليمان»، إلا أن البنوك رفضت أن تقوم بالشراء لإنقاذ هذا البنك، الأمر الذي جلب أيضًا خسائر في شركات متعددة ساهم فيها، بالإضافة إلى خسارة 26 ألف موظف عملهم.

وفي نهاية سبتمبر 2008، وصلت الأزمة إلى أيرلندا، مما اضطر الحكومة الأيرلندية لضخ المال في البنوك الأيرلندية لإنقاذها.

وفي أكتوبر من نفس العام، قررت الحكومة الأيسلندية وقف المعاملات التجارية بين بنوكها، كما قررت الاستحواذ على ثاني أكبر البنوك بالدولة.

وبحلول شهر ديسمبر، ضرب الكساد اقتصادات عدة مثل ألمانيا واليابان والصين.



ما المقصود بالاقتصاد غير الرسمي؟



يُعرف الاقتصاد غير الرسمي بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات ولا يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا تدخل في حسابات الناتج القومي، وبالتالي لا تدخل في الحصيلة الضريبية ولا يخضع العاملون فيها لأي نظام ضمان اجتماعي ويتسم القطاع غير الرسمي بعدد من السمات، أبرزها غياب تسجيل المنشأة في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، وصغر حجم التشغيل فيها ومحدودية رأس المال المستثمر، والاعتماد على التشغيل اليدوي. ويشمل القطاع غير الرسمي المنشآت والأنشطة متناهية الصغر التي تجري على هامش العلاقات الأسرية، ليشمل التهرب الضريبي، والعمالة غير الرسمية.

وتقدر دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، حجم السوق الموازى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى بنحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.

هل ينقذ الاقتصاد غير الرسمي مصر من براثن أزمة مالية جديدة؟

وعلى الرغم من المساوئ المتعددة لوجود مشروعات اقتصادية خارج الإطار الرسمي، فإن الاقتصاد الموازي كان العصا السحرية لإنقاذ الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من تحولات، قادت بالطبع إلى تغييرات في الأوضاع الاقتصادية مثل زيادة نسبة البطالة والنقص الحاد في الاستثمار الأجنبي وبالأخص منذ يوليو 2013. في هذا التوقيت الحساس من عمر مصر شكل وجود الاقتصاد غير الرسمي داعم قوي للاقتصاد بما وفره من فرص عمل وكذلك ما وفره من دخول جانبية لمحدودي الدخل كالمعلمين وموظفي الحكومة، وبجانب ذلك أدى أيضًا إلى تحسن ميزان المدفوعات بما وفره من بدائل محلية تساعد على تقليل الاستيراد من الخارج، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة دخول المواطنين وبالتالي زيادة الطلب المحلي؛ والذي يؤدي بالطبع إلى آثار إيجابية على الاقتصاد.

ويرى الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الاقتصاد الموازي في مصر رغم عدم شرعيته، يلعب دورا مهما في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات النمو المستهدفة ويساهم في تشغيل شريحة كبيرة من الأيدى العاملة، وتحريك العجلة الاقتصادية، خاصة أنه يمثل أكثر من 40% من حجم الاقتصاد الكلي بمصر.

وأكد في تصريحات لـ"التحرير"، أنه في حال نشوب أزمة مالية جديدة في العالم، فإن مصر لن تكون بمنأى من الآثار السلبية لهذه الأزمة، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة، لكن وجود الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سوف يساهم في الحد من تلك الآثار السلبية بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي طبقتها الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة عقد شراكات تجارية مع دول العالم المختلفة تقلل من حدة المخاطر والخسائر المحتملة.

ويتفق معه عمرو عادلي الباحث بمركز كارنيجي للدراسات الاقتصادية، مؤكدا أنه رغم المساوئ العديدة للاقتصاد غير الرسمى فإنه لا يخلو من مزايا عديدة من شأنها حماية الاقتصاد المصري من الصدمات المالية، حيث ساهم الاقتصاد غير الرسمي فى توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين مع التباطؤ الاقتصادى الكبير الذى تلا ثورة يناير. وأضاف عادلي أن الاقتصاد غير الرسمي يعد بمثابة صمام الأمان للاقتصاد المصري ويساهم في حمايته من الصدمات المالية، كونه اقتصادا كثيفا العمالة، مشيرا إلى أن الأنشطة غير الرسمية استحوذت على الجزء الأكبر من الوظائف فى مصر فى العقدين السابقين على الثورة، وأن أكثر من 60% من الوظائف التى تم خلقها فى الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى طبقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول مصر والصادر فى 2012.