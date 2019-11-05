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السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة بالمجمعات الصناعية الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة»، متسائلًا في مداخلة مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفي أمين، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس، هل تقومون بتخزين المنتجات داخل المصنع؟، فأجاب مدير جهاز المشروعات، هناك تشوينات جاهزة في الداخل بالفعل، كما أن هناك تشوينا بكميات بسيطة لأغراض المعرض وإظهار التشغيلات الفنية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون مجمعات الرخام وأية منتجات، لها نظم ميكنة كاملة متواجدة في غرف التحكم، تحت إشراف مدير جهاز المشروعات، ويجب متابعتها يوما بيوم بالمتر، مع ملاحظة ما تم توريده إلى المخازن، وما خرج من المنتجات، سواء كانت في المخازن الرئيسية للمصنع أو للأماكن الفرعية.وأشار الرئيس إلى أهمية
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مجلس-النواب (1)

منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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طارق-شوقى

التعليم: السيسي طالب بزيادة مدارس التكنولوجيا لـ50 مدرسة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020. جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.
احمد -موسى

أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
السيسي (5)

السيسي يطالب بتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
مصطفى الفقي

الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا تساهم في حل قضية «سد النهضة»

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
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