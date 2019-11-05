السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة بالمجمعات الصناعية الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة»، متسائلًا في مداخلة مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفي أمين، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس، هل تقومون بتخزين المنتجات داخل المصنع؟، فأجاب مدير جهاز المشروعات، هناك تشوينات جاهزة في الداخل بالفعل، كما أن هناك تشوينا بكميات بسيطة لأغراض المعرض وإظهار التشغيلات الفنية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون مجمعات الرخام وأية منتجات، لها نظم ميكنة كاملة متواجدة في غرف التحكم، تحت إشراف مدير جهاز المشروعات، ويجب متابعتها يوما بيوم بالمتر، مع ملاحظة ما تم توريده إلى المخازن، وما خرج من المنتجات، سواء كانت في المخازن الرئيسية للمصنع أو للأماكن الفرعية.وأشار الرئيس إلى أهمية