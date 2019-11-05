رياضة

أزارو: مونديال الأندية حلمي المنتظر

يقول أزارو إنه لا يشغل نفسه بما يُثار عن عروض الاحتراف التي تأتي له من وقت لآخر لأن هناك من يُبالغ في الحديث عنها بشكل غير حقيقي ولا يستند إلى أية معلومات
تحرير:أحمد محمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
أزارو
أزارو
وصف المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجربته مع الأهلي بأنها رائعة، ومن أفضل التجارب الكروية في مشواره الاحترافي، مؤكدًا أن اللعب للأهلي حلم طالما راود كثيرين من اللاعبين العرب لشعبيته وجماهيريته الجارفة التي تجاوزت الوطن العربي والقارة السمراء ووصلت للعالمية، وتابع وليد أزارو: «الحمد لله على هذه التجربة التي شهدت نجاحات كثيرة.. فقد حققت خلالها العديد من البطولات والأرقام والجوائز الشخصية وهذه كلها أمور تدعوه للفخر بالتجربة الأهلاوية».
وتحدث المهاجم المغربي عن اهتمام زملائه في المنتخب المغربي بتجربته مع الأهلي، قائلا: في معسكرات منتخب المغرب.. نتبادل الحديث عن تجاربنا مع أنديتنا.. كل لاعب تقريبا يعرف كيف تسير الأمور مع الآخر.. هذا أمر واضح للجميع.. والكل يعرف كذلك الأندية الكبيرة.. نتحدث بشكل مُستمر عن عدة أمور خاصة بهذه التجارب المختلفة. وواصل
اقرأ المزيد
كابتن-محسن-صالح

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
إصابة أندريه جوميز

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
زيدان - جاريث بيل

زيدان يكشف حقيقة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حقيقة رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل، عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي وجالطة سراي التركي، التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "لن أقول إنني أريد رحيل بيل في يناير، لن يستطيع أحد أن يجبرني على قول ذلك، أريده أن يبقى معنا، ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير".
اقرأ المزيد من الأخبار
رامي ربيعة - حسين الشحات - محمود وحيد - محمد مجدي أفشة

فايلر يطير لسويسرا.. وعودة دوليي الأهلي إلى القاهرة

يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
سيد عبد الحفيظ

الأهلي يكشف عن مصير ودية معسكر الإمارات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف فريق الكرة بالقلعة الحمراء من خوض ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق في الإمارات بمدينة دبي لمدة أسبوع، وينتهي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الاستعدادات للارتباطات المقبلة، وقال مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الفريق لن يخوض مباراة ودية خلال معسكره الجاري حاليا في الإمارات. وعلمت "التحرير" أن عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق جاء بسبب ارتباطات الأندية الإماراتية حاليا بمسابقة الدوري، الأمر الذي صعّب الأمور على مسؤولي الأحمر من أجل الاتفاق على مباراة ودية.
مؤمن زكريا

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]