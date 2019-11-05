علي المصيحلي: 70.5 مليون شخص بمنظومة الخبز

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

الخبز

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك 81 مليون شخص موجودين على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين، و68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة. وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقي الدعم، أوضح الوزير، أن هناك مشكلة في قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمام بالغ لهذا الأمر.

وأوضح المصيحلي، أنه يتم الآن حساب استهلاك الكهرباء بناءًا على متوسط سنوي ويُقسم على 12، كما أنه تم رفع الحد إلى 1000 كيلو وات بمعدل 1250 جنيه شهريا. وأشار إلى استمرار باقي المعايير ومنها السكن، والكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدان، والوظائف العليا، وفواتير التليفون وأصبحت 800 جنيه، والمدارس 30 ألف جنيه