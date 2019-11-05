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علي المصيحلي: 70.5 مليون شخص بمنظومة الخبز

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
الخبز
الخبز
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك 81 مليون شخص موجودين على قاعدة بيانات الخبز المُدعم، منها المزور وبيانات خاطئة ومتوفين، و68 مليون شخص بمنظومة التموين، وبعد عملية التنقية أصبح هناك 70.5 مليون بمنظومة الخبز، و46 مليون شخص بمنظومة التموين كلهم ببيانات صحيحة. وفيما يتعلق بمعايير تحديد مستحقي الدعم، أوضح الوزير، أن هناك مشكلة في قراءة عدادات الكهرباء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمام بالغ لهذا الأمر.
وأوضح المصيحلي، أنه يتم الآن حساب استهلاك الكهرباء بناءًا على متوسط سنوي ويُقسم على 12، كما أنه تم رفع الحد إلى 1000 كيلو وات بمعدل 1250 جنيه شهريا. وأشار إلى استمرار باقي المعايير ومنها السكن، والكهرباء، والحيازة أكثر من 12 فدان، والوظائف العليا، وفواتير التليفون وأصبحت 800 جنيه، والمدارس 30 ألف جنيه
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مجلس-النواب (1)

منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
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محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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المصيلحي: إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد تحظى باهتمام القيادة السياسية، والرئاسة طالبت بالموقف الكامل وتم موافاتها بذلك. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأوضح الوزير، أن هناك لجنة فنية سيتم عرض الموقف النهائي عليها من إضافة المواليد، ليتم بعدها الإعلان نهائيا عن موعد الإضافة على البطاقات التموينية.
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وزير التموين: 5 ملايين جنيه خسائر «مخبز الشيخ زايد»

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا. وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليوني وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي.
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وزير التموين: السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها، موضحًا أن استلام محصول القصب بـ720 جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ9 جنيهات ونصف للمستهلك.
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الحكومة تمد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية نوفمبر

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم بنهاية شهر أكتوبر، وأوضحت التموين في بيان صحفي أن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل محددات المرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلووات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013.
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