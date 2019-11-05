البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

تحرير:أمل نبيل ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.04 مليار جنيه، بعد التداول على 149.12 ألف سهم عبر تنفيذ 23.22ألف عملية منفذة. ومالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافي بيع65.20 مليون جنيه و13.17 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 78.37مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر