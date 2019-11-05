عبد العال عن مبادرة أحمد طنطاوي: «معنديش مبادرات»

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

مجلس النواب

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: «معند يش مبادرات.. وإللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلي مثل هذا الكلام».

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، ردًا على ما آثاره النائب محمود بدر، وهجومه على النائب أحمد طنطاوي، مؤكدا على أنه أطلق مبادرة في إطار انتهاك صريح للدستور ودهس إرادة ملايين المصرين التي وافقت على التعديلات الدستورية باسم الديمقراطية، ليعقب بقوله عبد العال: «إيه هي المبادرة دي»،