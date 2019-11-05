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السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

السيسي: سيناء لم تحظ بالاستثمارات الكافية ولكن الدولة المصرية وضعت خلال الخمس سنوات الماضية استثمارات هائلة، والأمر غير مرتبط بعدد السكان، ولكن بأمن قومي مصري.
تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
وأضاف السيسي: «حتى نستطيع حل تلك المسألة وضعنا 5.5 مليار جنيه وكنت أتمني عند طرح تلك المشكلة استعراض كل الحوادث والسلبيات التي كانت موجودة في الطريق القديم ونضعها أمام الناس.. استطعنا إصلاح الطريق القديم نتيجة السيول لأنه كان طريقا مكونا من حارتين فقط في 350 كم ، وبالتالي انتهت كل المشاكل التي كانت
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مجلس-النواب (1)

منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يفتتح مشروعات بالسويس وجنوب سيناء «بث مباشر»

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
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الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

500 مليون دولار من البنك الدولي.. 10 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، وفي مقدمتها الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، والتي تبدأ خلال أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتم تنفيذ الحملة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة.
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