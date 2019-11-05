السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».

وتسائل الرئيس في مداخلة مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مصطفي أمين، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس، هل تقومون بتخزين المنتجات داخل المصنع؟، فأجاب مدير جهاز المشروعات، هناك تشوينات جاهزة في الداخل بالفعل، كما أن هناك تشوينا بكميات بسيطة لأغراض المعرض وإظهار التشغيلات الفنية.وأكد