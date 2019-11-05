السيسي يوجه بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، حيث أجابه وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».

وسأل الرئيس وزير الإسكان: «هل نحن نحصل على الأموال اللازمة للمدن الجديدة من الموازنة العامة»؟، فأجابه الوزير قائلا: «لا نحن هيئة اقتصادية لا نأخذ أي أموال من موازنة الدولة ولكن لدينا خطة نضعها سنويا للمشروعات التي ننفق عليها وما تم تخصيصه هذا العام المالي الجاري لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وسأل الرئيس وزير الإسكان: «هل نحن نحصل على الأموال اللازمة للمدن الجديدة من الموازنة العامة»؟، فأجابه الوزير قائلا: «لا نحن هيئة اقتصادية لا نأخذ أي أموال من موازنة الدولة ولكن لدينا خطة نضعها سنويا للمشروعات التي ننفق عليها وما تم تخصيصه هذا العام المالي الجاري لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاصة بها تم وضعه في بند الدراسات»، ورد الرئيس السيسي قائلا: «إن هذا وقت كبير وسنتأخر للغاية».







