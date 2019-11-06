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دراسة: العزلة تؤدي للوفاة بعد عام من دخول المستشفى

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
العزلة
العزلة
عند الشعور بألم في الظهر أو الرأس أو البطن، أول ما تفكر به تناول دواء، للتهدئة من الأعراض، ولكن ما العمل مع الألم النفسي، فالتوتر والاكتئاب والآلام النفسية تستمر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها مضاعفات، على سبيل المثال ضعف عضلة القلب، وتصلب الشرايين، وسكتة دماغية مفاجئة، وغيرها من الأمراض الأخرى، لذا كشفت العديد من الأبحاث الحديثة، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويعيشون في عزلة، أكثر عرضة للوفاة بعد دخول المستشفى، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا لدراسة جديدة، فإن المرضى الذي يعيشون في عزلة تامة، بجانب الإصابة بأمراض القلب، هم الأكثر عرضة للوفاة بثلاثة أضعاف، بعد عام من دخولهم المستشفى، لذا قام العلماء بفحص النتائج الصحية لمدة عام للنوبات القلبية وإيقاع القلب غير الطبيعي ومرض الصمامات ومرضى قصور القلب، وكانت النتيجة إنه بجانب العزلة، توجد
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ريجيم-الكيتو

نظام الكيتو جيد ولكن.. اعرفي عيوبه

أصبح نظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات منتشرا بين الرجال والنساء، ولكن ظهرت له بعض الآثار الجانبية التي تأتي في مقدمتها رائحة الفم الكريهة، خاصة عند البدء به، وذلك بسبب زيادة الكيتون الموجود في البول والتنفس، الذي يجعل رائحة أنفاسك متغيرة. قالت سارة جارفيس ، المديرة السريرية لـ Patient.into: "رائحة التنفس الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المعروفة لنظام الكيتو، فعلى الرغم أنه نظام غذائي مقيد للغاية، لكن من غير المفاجيء أن يكون له آثار جانبية أخرى، حيث شبه البعض رائحة النفس بالأسيتون - مزيل طلاء الأظافر".
فيتامين د

لمتبعي الحمية النباتية.. المنتجات الحيوانية مهمة

هل نتناول الطعام للتخلص من احساس الجوع فقط؟ لا تعد الأهمية الوحيدة، ولكن من أجل الحصول على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن(المنجنيز والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور)، وبالنسبة للفيتامينات ، فجميعها هامة ونحتاجها دائمًا، ولكن قد لا تستطيع الحصول على العناصر التي ترغب بها من النباتات فقط، وخاصة لمتبعي الحمية النباتية، لابد من تناول المنتجات الحيوانية كالبيض والألبان، للحفاظ على صحة الجسم، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
قلق-وتوتر (2)

التوتر منافس لضغط الدم.. يسبب مشكلات في الرئة

إذا قمت بمشاهدة اليوتيوب، ستجد ملايين الفيديوهات التي تعرض أضرار التوتر والاكتئاب، وإلى أي مدى تزداد حالات الوفاة نتيجة ذلك؛ لذا لا بد من وقفة مع النفس، حتى لا تجد نفسك تائهًا بين أمراض ليس لها آخر، وتوجد بعض الأعراض المصاحبة للتوتر؛ مثل التعب والإرهاق وعدم القدرة على التحمل واضطرابات النوم، والشعور بالفشل وأن الحياة كلها تقف أمامك. وبجانب ذلك توجد بعض المضاعفات التي ينبغي الالتفات إليها قبل أن تصل إلى أمراض بالغة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health 24".
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فلفل-محشي-ألوان

فلفل الألوان.. يعزز المناعة ويحافظ على صحة القلب

عند تحضير طبق طازج من السلطة، كل ما نسعى إليه أن يحتوي على مجموعة مختلفة من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك الخس والطماطم والخيار والليمون والكرنب الأحمر، والبصل والجزر، ومن أفضل المكونات "الفلفل الرومي" بمختلف ألوانه وأنواعه، لذا لابد أن يحتوي طعامنا على الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، لتحصل على فوائد صحية وعلاجية لا حصر لها، على سبيل المثال الحماية من أنواع محددة من السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مميتة

منذ فترة طويلة ظهرت السجائر الإلكترونية بديلا للسجائر التقليدية، إذ أعلنت عنها الشركات مدعية أن ليس لها آثار جانبية، كما كان الترويج قائما على أن هذا النوع يساعد الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، ولكن الخوف الذي حدث مؤخرا في مجال الصحة العامة يكشف عن حقيقة مختلفة. في عام 2019، تم الإبلاغ عن آلاف الحالات التي أصيبت بالالتهاب الرئوي نتيجة السجائر الإلكترونية، كما أصبحت مهمة الأطباء معرفة السبب في ما حدث، وتأثير تلك السجائر فى الصحة؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

إذا كنت مجهدا.. فأنت عرضة للإصابة بالتهاب السحايا

الإجهاد مشكلة كبيرة يجب أخذها في الاعتبار قبل أن يتفاقم، ولأن جميع الأشخاص أصبحوا عرضة له نتيجة ضغوطات الحياة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من اليوم، يقول العلماء إن الأشخاص المجهدين ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات قاتلة لأنه يضعف جهاز المناعة. وجدت دراسة أجريت على ملايين الأشخاص أن الذين يعانون من الإجهاد يعانون من التهابات قاتلة، كما وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بالإجهاد، مثل تلك التي تحدث مباشرة بعد موت شخص ما أو التعرض لحادث يواجهون مخاطر متزايدة مماثلة.
النوم-أمام-ضوء-التليفزيون

دراسة: خسارة فريقك في المباراة قد تصيبك بأمراض القلب

كل مشجع لكرة القدم يعرف جيدًا الحزن الناتج عن رؤية فريقه يخسر، لكن العلماء الآن يحذرون من أن التوتر الناجم عن مشاهدة هزائم كرة القدم يمكن أن يلحق الضرر بقلبك، حتى يقتلك. ووفقا لدراسة جديدة، فمن المرجح أن يعاني المشجعون المتابعون للفريق الخاسر بنسبة 29% من حالات الطوارئ القلبية الوعائية؛ مثل الأزمات القلبية أو الذبحة الصدرية أو متلازمة الشريان التاجي الحادة أو السكتة الدماغية، في يوم المباريات مقارنةً بأوقات أخرى، كما أن المشجعين للفريق الفائز لديهم هذا الخطر أقل بنسبة 20%.
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