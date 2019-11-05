المصرية للاتصالات تتوج بجائزة الاتصالات العالمية WCA

تهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

جائزة المصرية للاتصالات

استمرارا لريادتها وتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسئولية المجتمعية، توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية "World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري، تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.

وتهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة مختلفة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 550 شركة من أكثر من 35 دولة حول العالم في 2019. وتعد المصرية للاتصالات أول شركة مصرية تحصد جائزة المشاركة المجتمعية