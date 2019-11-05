سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المصرية للاتصالات تتوج بجائزة الاتصالات العالمية WCA

تهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
جائزة المصرية للاتصالات
جائزة المصرية للاتصالات
استمرارا لريادتها وتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسئولية المجتمعية، توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية "World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري، تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.
وتهدف مسابقة جوائز الاتصالات العالمية “WCA” إلى تكريم المتميزين من بين مشغلي الاتصالات على مستوى العالم في 25 فئة مختلفة تمثل أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 550 شركة من أكثر من 35 دولة حول العالم في 2019. وتعد المصرية للاتصالات أول شركة مصرية تحصد جائزة المشاركة المجتمعية
اقرأ المزيد
وزارة-المالية

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
we (2)

تغريم we للمحمول 12 مليون جنيه بسبب انقطاع الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، توقيع غرامة على شركة WE للمحمول، نظرا لحدوث أعطال جسيمة بالشبكة، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات لقطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، أمس الأربعاء، موضحا أن ما حدث مخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع الشركة، التي قامت بتقديم تقرير مفصل عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وأضاف الجهاز القومي، أنه قرر تغريم WE للمحمول، غرامة قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال 7 أيام من تاريخه.
we (2)

We تعتذر للعملاء وتتعهد بالتعويض لهذا السبب

تتقدم WE باعتذارها لجميع عملاء المحمول الكرام على الانقطاع المفاجيء لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم. وقد تم استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حاليا على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن. وتتعهد WE بتعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة كما تتعهد بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل، إذ قالت الشركة في تعليق رسمي لها، إنها نجحت في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]