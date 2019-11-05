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عبد العال: بعض الدول تلون حقوق الإنسان بلون سياسي

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
علي عبد العال
علي عبد العال
‎أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له «هوى» أن يساند بعض «المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي تناقش عدد من البيانات العاجلة للنواب، ومنها ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الايام المقبلة.
وأضاف عبد العال: «ميهمنيبش حيقولو إيه بل الجبهة الداخلية تعرف إيه، هناك قصور إعلامي النهارده لما أشوف تنمية في سيناء مش دا أساس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بس هما مبيشفوش، وفي بعض المنظمات المشبوهة عندنا مرتبطة بمصالح في الخارج مع جماعات إرهابية تكره هذه الدولة».وشدد على أن أية معلومات بشأن
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منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
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محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
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السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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مجلس النواب يدين تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار. وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".
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نائبة: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة للملايين

قالت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يوما سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة المجلس في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت نظرا لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سبب رئيسي في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها.
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رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
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عبد العال يرفض الإذن للنيابة باتخاذ إجراءات ضد نائب

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الإذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد (عبد السلام الخضراوي)، في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني لتوافر شبهة الكيدية. وكان عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، قرر إرجاء أخذ تصويت النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت طلب النائب العام بشأن النائب عبد السلام سيد أحمد.
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