عبد العال: بعض الدول تلون حقوق الإنسان بلون سياسي

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

علي عبد العال

‎أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له «هوى» أن يساند بعض «المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي تناقش عدد من البيانات العاجلة للنواب، ومنها ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الايام المقبلة.

وأضاف عبد العال: «ميهمنيبش حيقولو إيه بل الجبهة الداخلية تعرف إيه، هناك قصور إعلامي النهارده لما أشوف تنمية في سيناء مش دا أساس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية بس هما مبيشفوش، وفي بعض المنظمات المشبوهة عندنا مرتبطة بمصالح في الخارج مع جماعات إرهابية تكره هذه الدولة».وشدد على أن أية معلومات بشأن