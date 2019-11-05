اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف
تحرير:التحرير
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
أحمد العبد نائب رئيس اورنج مصر
أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
تعقيبا على إطلاق الخدمة الجديدة، صرح الأستاذ احمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر أن التعاون الجديد يهدف لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية الحصرية والمميزة لعملاء "اورنچ". هذه المرة نستهدف خدمة جديدة لتقديم محتوى ضروري لأي شخص يسعى للتطور ومواكبة اتجاهات سوق العمل التي تتغير باستمرار.
وأضاف
تعقيبا على إطلاق الخدمة الجديدة، صرح الأستاذ احمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر أن التعاون الجديد يهدف لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية الحصرية والمميزة لعملاء "اورنچ". هذه المرة نستهدف خدمة جديدة لتقديم محتوى ضروري لأي شخص يسعى للتطور ومواكبة اتجاهات سوق العمل التي تتغير باستمرار.
وأضاف أحمد العبد:" نتمنى أن تكون خدمتنا الجديدة سببا مباشرا في تحقيق التواصل الإيجابي بين الشركات والمجتمع حيث تحرص "اورنچ" دائما على بذل الجهد لتوفير كل ما هو قيم ومفيد من الخدمات لعملائها، و سنظل حريصين على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات أخرى تلبي حاجة العملاء ورغباتهم في كافة المجالات ".
ومن جهتها، قالت إنچي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك: " تتجه شركة "فيكتوري لينك" إلى العمل بمنظور أشمل من آثارها المباشرة الخاصة، والذي يمثل التزام الشركة بالاحترام والمسؤولية تجاه العاملين والمجتمع، وتحرص "فيكتوري لينك" على دعم إنتاجية المجتمع ومساندته من خلال تحويل الطاقات البشرية الغير مستغلة إلى طاقات إنتاجية".
من جهته، صرح عمر خليفة العضو المنتدب لموقع شغلني: "فخورين للغاية بالتعاون مع اورنچ مصر التي تعد أكبر شركة اتصالات في مصر وفيكتوري لينك الرائدة في مجال الحلول الرقمية ونتمنى أن يساعد هذا التعاون في خفض نسبة البطالة في مصر".
وأضاف خليفة " هذه الخدمة إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها موقع شغلني لتحقيق الهدف الرئيسي للموقع وهو مساعدة الألاف من راغبي العمل في مصر ووضعهم على طريق العمل والإنتاج، ليتحولوا إلى طاقة منتجة تساهم في تحسين مستوى معيشة أسرهم وتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد المصري".
جدير بالذكر أن التعاون بين "فيكتوري لينك" وموقع "شغلني" سبقه توقيع بروتوكول تعاون ضم الطرفين إلى جانب وزارة التضامن للعمل على الترويج بالرسائل النصية لـ"برنامج فرصة" الذي توفر الوزارة من خلاله الآلاف من الفرص المتاحة على موقع شغلني.