اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

تحرير:التحرير ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

أحمد العبد نائب رئيس اورنج مصر

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.

تعقيبا على إطلاق الخدمة الجديدة، صرح الأستاذ احمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر أن التعاون الجديد يهدف لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية الحصرية والمميزة لعملاء "اورنچ". هذه المرة نستهدف خدمة جديدة لتقديم محتوى ضروري لأي شخص يسعى للتطور ومواكبة اتجاهات سوق العمل التي تتغير باستمرار. وأضاف