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95 نائبًا يطالبون بتحويل «أحمد طنطاوي» للجنة القيم

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، للجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدًا على أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وكان الدكتور علي عبد العال، قد على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: «معند يش مبادرات.. وإللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد..
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منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
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محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
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السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
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مجلس-النواب

البرلمان يوافق على إنشاء «مدينة زويل»

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012، بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا، ورفض نائب واحد فقط. وأدخل المجلس تعديلا واحدا مقدما من الحكومة ممثلةً في وزير التعليم العالي، في المادة 6 بأن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل عبد العال في المضبطة أن يكون الرئيس مهيئا أكاديميا شأنه في ذلك شأن الشخصيات العلمية والعامة.
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البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وفي7 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي علي أملاك الدولة، وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة لاحقة، وذلك لأن التشريع يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، باعتباره قانونا مكملا للدستور.
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رئيس النواب يحيل طلبات إحاطة ضد وزير الإسكان

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون البيانات الشخصية والعديد من طلبات الإحاطة الموجه لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها.
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رئيس النواب لمرتضى منصور: عايزك تتكلم دايما بالراحة

داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مساء اليوم الأحد، رئيس الزمالك، قائلًا: «أنا بحط إيدي على قلبي لما بتتكلم، وعايزك كده تتكلم دايما بالراحة وتبعد عن دائرة المحظور، إنت مش شخص عادي إنت نائب في البرلمان»، مطالبًا رئيس الزمالك بالتروي أثناء حديثه لوسائل الإعلام، كما فعل خلال عرض رأيه في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون القطاع الخاص، مضيفًا: «إنت الكاميرا معرفش بتعمل فيك إيه، أنا لسه راجع من صربيا وسألوني هتعملوا إيه معاه، ونفس الكلام لما زرت أمريكا».
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