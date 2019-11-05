95 نائبًا يطالبون بتحويل «أحمد طنطاوي» للجنة القيم

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

مجلس النواب

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، للجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدًا على أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وكان الدكتور علي عبد العال، قد على ما تداول من مبادرة للنائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد وذلك بقوله: «معند يش مبادرات.. وإللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد..