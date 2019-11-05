بحضور الوزير| ايتيدا توقع اتفاقية مع أنديلا العالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

اتفاقية أنديلا وهيئة ايتيدا

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا لتعزيز عمليات الشركة في مصر من خلال توظيف ما لا يقل عن 200 مهندس برمجيات مصري للعمل في مجال تصدير خدمات تطوير البرمجيات التي توفرها الشركة لعملائها حول العالم؛ وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي للشركة عن إطلاق عملياتها في مصر من خلال أول مركز يدار عن بعد بالكامل. وقع الاتفاقية المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا"، ورامة الصفتي المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر

تأتي هذه الاتفاقية اتساقا مع خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية الى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغت نحو 3.67 مليار دولار في العام المالي المنصرم، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري.وقالت المهندسة

تأتي هذه الاتفاقية اتساقا مع خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية الى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغت نحو 3.67 مليار دولار في العام المالي المنصرم، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري.



وقالت المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا": شركة أنديلا تقوم بتأهيل المهارات والاستثمار في مطوري البرمجيات في القارة الافريقية لتزويد الشركات التكنولوجية العالمية بها في مختلف دول العالم. كما ندعم استثمارات الشركة في مصر والتي تمكنها من الحصول على مجموعة من المهارات المتميزة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقربها من الأسواق العالمية الأمر الذي يعزز سوق خدمات هندسة البرمجيات ونمو أعماله في مصر".



