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بحضور الوزير| ايتيدا توقع اتفاقية مع أنديلا العالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
اتفاقية أنديلا وهيئة ايتيدا
اتفاقية أنديلا وهيئة ايتيدا
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا لتعزيز عمليات الشركة في مصر من خلال توظيف ما لا يقل عن 200 مهندس برمجيات مصري للعمل في مجال تصدير خدمات تطوير البرمجيات التي توفرها الشركة لعملائها حول العالم؛ وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي للشركة عن إطلاق عملياتها في مصر من خلال أول مركز يدار عن بعد بالكامل. وقع الاتفاقية المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا"، ورامة الصفتي المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر
تأتي هذه الاتفاقية اتساقا مع خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرامية الى زيادة حجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغت نحو 3.67 مليار دولار في العام المالي المنصرم، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري.وقالت المهندسة
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وزارة-المالية

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
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ايتيدا (4)

«أكسفورد» تستعرض مزايا مصر التنافسية في التكنولوجيا

استعرضت أكسفورد خلال مقابلتها مع 4 من قادة قطاع التكنولوجيا الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار والعوامل التي أدت إلى جذب العديد من الشركات العالمية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وناقش كلاً من ألكسندر فرومان-كورتيل، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وفرانسيه وودورث، نائب رئيس مركز شركة أورانج بيزنس سيرفيسيز بمصر، وريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وأحمد أسامة، مدير الابتكار بمركز تميز شركة “دل تكنولوجيز” بمصر، العديد من المزايا التنافسية للقطاع في مصر.
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