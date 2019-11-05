السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.

وأجاب وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».وسأل الرئيس وزير الإسكان: «هل نحن