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السيسي يتفقد عددا من المشروعات القومية بالسويس

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
السيسي_أرشيفية
السيسي_أرشيفية
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بالسويس من بينها مصنع السويس للحديد والصلب واطلع على سير العمل في هذه المشروعات، واستمع لشرح تفصيلى لعمل الماكينات وطرق استخدامها وأهميتها، كما التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع قيادات الدولة والعاملين بالمشروعات. ووجه الرئيس السيسي، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة.
وأجاب وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».وسأل الرئيس وزير الإسكان: «هل نحن
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مجلس-النواب (1)

منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
اسما شريف منير (2)

بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

محلية النواب تتابع تنفيذ إجراءات قرض بـ500 مليون دولار

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار، إذ كشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلي له في يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016.
مجلس-النواب (1)

95 نائبًا يطالبون بتحويل «أحمد طنطاوي» للجنة القيم

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، للجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو، مؤكدًا على أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
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السيسي (3)

السيسي يوجه بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، حيث أجابه وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».
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السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يفتتح مشروعات بالسويس وجنوب سيناء «بث مباشر»

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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