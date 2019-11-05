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ماذا تقدم منصة ThinQ LG الذكية للأجهزة المنزلية؟

كان لشركة إل جي مساهمات في مجال الأجهزة المنزلية منذ أن أطلقت منصة ThinQ الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في 2011 وعملت على دمجها في مجموعة من منتجاتها المنزلية
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
ThinQ LG
ThinQ LG
تتوقع شركة آي دي سي لأبحاث السوق أن ينمو حجم سوق الأجهزة المنزلية الذكية العالمي إلى نحو 815 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2019، وسيصل هذا الرقم إلى 1.39 مليار وحدة بحلول العام 2023، استجابة لتزايد طلب المستهلكين على أدوات الانخراط في نمط حياة متصلة. ويواكب تزايد إطلاق أجهزة إنترنت الأشياء في الأسواق اكتساب أعداد أكبر من المستهلكين بسرعة وعي أكبر بفوائد تقنيات المنزل الذكي، أما المتحمسون دائمًا لتبني أحدث الابتكارات فإنهم غالبًا ما يضيفون إلى تلك التقنيات استخدام أجهزة محمولة قابلة للارتداء للتحكم السلس بالمنزل الذكي وتحقيق التكامل معه.
وكان لشركة إل جي مساهمات كبيرة في هذا المجال منذ أن أطلقت منصة ThinQ الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في العام 2011، إذ عملت على دمجها في مجموعة من منتجاتها المنزلية من الغسالات والمكيفات والثلاجات والتلفازات، لتمنح المستهلكين في مختلف بقاع العالم أساليب جديدة للتحكم بأجهزتهم والاستفادة منها. والهدف
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300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
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بالو ألتو تحذر: 32 ألف جهاز «راوتر» معرض للاختراق

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بـ4 كاميرات.. أوبو تستعد لطرح هاتف Reno 2 في مصر

تعتزم OPPO، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة للسوق المصري يوم 13 نوفمبر الجاري، وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كلياً، حيث تتيح سلسلة Reno للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.
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