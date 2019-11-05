الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م

الجزائر

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.

وأشار رئيس المجلس الدستوري بالجزائر إلى أنه تم تعيين مقررين لدراسة كل الطعون، موضحًا أن المجلس سيصدر بيانا بنتائج فحص الطعون يتضمن إعلان القائمة النهائية للمرشحين، مؤكدا أن قرارات المجلس نهائية ولا طعن عليها أمام أي جهة، وهي ملزمة لكل السلطات. وكانت سلطة الانتخابات بالجزائر قد أعلنت، يوم السبت الماضي،