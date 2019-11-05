رياضة

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
جريزمان
جريزمان
كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
كما أوضحت أن جريزمان سيكون على موعد مع تحدٍّ خاص عندما يلعب بدلا من سواريز في مركز المهاجم الصريح. وأكملت موندو فى تقريرها، أن على النجم الفرنسي أن يثبت نجاحه الآن كشريك مميز للأرجنتيني ليونيل ميسي في خط الهجوم. وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لم يسبق لجريزمان أن سجل هدفًا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا،
اقرأ المزيد
كابتن-محسن-صالح

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
إصابة أندريه جوميز

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
زيدان - جاريث بيل

زيدان يكشف حقيقة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حقيقة رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل، عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي وجالطة سراي التركي، التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "لن أقول إنني أريد رحيل بيل في يناير، لن يستطيع أحد أن يجبرني على قول ذلك، أريده أن يبقى معنا، ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير".
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
سواريز (1)

برشلونة يكشف عن إصابة سواريز وموعد عودته للملاعب

تعرض النجم الأوروجوياني لويس سواريز، للإصابة أمس السبت، في خسارة فريقه برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وخرج سواريز من المباراة بعد مرور 30 دقيقة فقط من الشوط الأول، عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، وبعدها بـ8 دقائق سجل ليونيل ميسي الهدف الأول للبارسا من علامة الجزاء، قبل أن يعادي ليفانتي النتيجة في الدقيقة 61 عبر خوسيه كامبانيا.
فالفيردي‎

فالفيردي يعلق على أداء جريزمان وعودة ميسي للتانجو

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء". وواصل: "نحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير". وأضاف: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائمًا تريد الاستمرار في الصدارة، ولدينا مباريات صعبة مثل مواجهة الغد ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
سواريز (1)

مشروع بيكهام يقرب سواريز من الرحيل عن برشلونة

يبدو أن أيام المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بات قليلة مع برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع صفوف البرسا، ويُعد سواريز ضمن 4 لاعبين في صفوف برشلونة، تنتهي عقودهم في صيف 2021، بجانب أرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش وليونيل ميسي، والأخير يحق له الرحيل مجانًا لأي ناد غير أوروبي في يونيو 2020 المقبل، وجدد سواريز عقده مع برشلونة في عام 2017 حتى عام 2021، ومه نهاية عقده سيكون عمره 34 عامًا، وبالتالي قد يقرر حينها إنهاء مسيرته في دوري أقل قوة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]