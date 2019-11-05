إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

جريزمان

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.

كما أوضحت أن جريزمان سيكون على موعد مع تحدٍّ خاص عندما يلعب بدلا من سواريز في مركز المهاجم الصريح. وأكملت موندو فى تقريرها، أن على النجم الفرنسي أن يثبت نجاحه الآن كشريك مميز للأرجنتيني ليونيل ميسي في خط الهجوم. وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لم يسبق لجريزمان أن سجل هدفًا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا،



كما أوضحت أن جريزمان سيكون على موعد مع تحدٍّ خاص عندما يلعب بدلا من سواريز في مركز المهاجم الصريح.



وأكملت موندو فى تقريرها، أن على النجم الفرنسي أن يثبت نجاحه الآن كشريك مميز للأرجنتيني ليونيل ميسي في خط الهجوم.



وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لم يسبق لجريزمان أن سجل هدفًا لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث يعود آخر أهدافه إلى 28 نوفمبر الماضي بقميص أتلتيكو مدريد.



وسبق أن أشارت تقارير إلى أن جريزمان يتعرض للتجاهل من قبل ميسي وسواريز منذ مطلع الموسم الحالي.



وعانى جريزمان منذ مطلع الموسم الحالي، بسبب أنه غير معتاد على اللعب كجناح أيسر.



كما يتنافس أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وكارليس بيريز على المقعد الثالث في هجوم برشلونة اليوم.