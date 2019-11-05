رياضة

مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
فايلر
فايلر
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
وأجرى فايلر تعديلا على موعد المران، وقام بتقديمه ساعة، في اليوم قبل الأخير لمعسكر الأهلي في الإمارات الذي ينتهي غدا الأربعاء، حيث يعود الفريق بعدها للقاهرة، ويحصل على راحة لمدة 4 أيام في نهاية المرحلة الأولى من الإعداد. وأدى الفريق مرانا خططيا وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني، وبدأ الأهلي مرانه
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الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
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إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
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يسافر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مسقط رأسه في سويسرا؛ لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم 7 نوفمبر الجاري. ويقود فايلر حاليا تدريبات الأهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأربعاء المقبل استعدادا للارتباطات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي. وقرر رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي، وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب، لتُقرر عودة الدوليين صباح اليوم.
صالح-جمعة

جمعة يتحدث عن فايلر ويوضح سبب غيابه عن المباريات

أعرب صالح جمعة، لاعب الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، موضحا أن جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وهناك حالة من التركيز والاستقرار تمهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وأكد صالح جمعة أن معسكر الإمارات المقام حاليا يعد مهما للغاية، والفريق يستفيد منه يوما بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعد فرصة جيدة ليتعرف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على قدرات اللاعبين وإمكانياتهم بشكل أكبر؛ نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.
مران -الأهلي -في -دبي‎ (1)

مران الأهلي في دبي.. تدريبات خفيفة وتقسيمة فايلر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في معسكر الإمارات مساء اليوم الخميس على ملعب أهلي دبي، والذي يستضيف تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر. وخصص توماس بينكيل، مخطط أحمال الأهلي، تدريبات الفريق البدنية والتي استمرت ما يقرب من 20 دقيقة، لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة.
مؤمن زكريا

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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