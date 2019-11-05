مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية
تحرير:أحمد سعيد
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م
فايلر
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
وأجرى فايلر تعديلا على موعد المران، وقام بتقديمه ساعة، في اليوم قبل الأخير لمعسكر الأهلي في الإمارات الذي ينتهي غدا الأربعاء، حيث يعود الفريق بعدها للقاهرة، ويحصل على راحة لمدة 4 أيام في نهاية المرحلة الأولى من الإعداد.
وأدى الفريق مرانا خططيا وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني، وبدأ الأهلي مرانه
وأجرى فايلر تعديلا على موعد المران، وقام بتقديمه ساعة، في اليوم قبل الأخير لمعسكر الأهلي في الإمارات الذي ينتهي غدا الأربعاء، حيث يعود الفريق بعدها للقاهرة، ويحصل على راحة لمدة 4 أيام في نهاية المرحلة الأولى من الإعداد.
وأدى الفريق مرانا خططيا وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني، وبدأ الأهلي مرانه بتدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال الذي وصل لملعب التدريب قبل وصول حافلة الفريق بساعة للتحضير للجزء البدني.
وخاض الأهلي تدريبات «كرة طائرة» بمشاركة جميع اللاعبين، ثم خاض الفريق بعد ذلك تدريبات فنية مع تنفيذ بعض الجوانب الخططية.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت عن جدول مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستستأنف بعد كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، حيث سيواجه الأهلي نظيره الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري.