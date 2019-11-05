مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٢ م

فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.

وأجرى فايلر تعديلا على موعد المران، وقام بتقديمه ساعة، في اليوم قبل الأخير لمعسكر الأهلي في الإمارات الذي ينتهي غدا الأربعاء، حيث يعود الفريق بعدها للقاهرة، ويحصل على راحة لمدة 4 أيام في نهاية المرحلة الأولى من الإعداد. وأدى الفريق مرانا خططيا وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني، وبدأ الأهلي مرانه