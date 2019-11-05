رياضة

زيدان يكشف حقيقة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م
زيدان و جاريث بيل
زيدان و جاريث بيل
كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حقيقة رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل، عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي وجالطة سراي التركي، التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "لن أقول إنني أريد رحيل بيل في يناير، لن يستطيع أحد أن يجبرني على قول ذلك، أريده أن يبقى معنا، ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير".
وعن استدعاء بيل للمشاركة مع منتخب ويلز، قال: "المشكلة هي أنه لا يتدرب معنا بشكل طبيعي، ومنتخب بلاده لديه الحق في استدعائه ونحن لا نعترض، في الوقت الحالي، بيل غير جاهز، هو أول من يعاني، يريد أن يكون مع الفريق، ولكن إذا لم يكن مستعدًا للعب، فهو لن يلعب مع ويلز أيضًا". وعن انضمام مبابي لريال مدريد، أجاب
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ويلز بوابة بيل للعودة إلى الملاعب بعد شهر من الغياب

أعلن المنتخب الويلزي عن استدعاء نجم ريال مدريد جاريث بيل، استعدادا لمواجهتي أذربيجان والمجر، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يومي 16 و19 نوفمبر، وذلك على الرغم من غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال مدريد بسبب المشكلات البدنية التي عانى منها، ولم يشارك بيل مع الريال منذ نحو شهر، وكانت آخر مباراة له أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، وكان بيل قد لعب مع ويلز أمام سلوفاكيا يوم 10 أكتوبر الماضي وكرواتيا يوم 14 من نفس الشهر وبعدها شعر بآلام عضلية.
جاريث-بيل (5)

جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.
زين الدين زيدان

زيدان يتحسر بعد السقوط أمام ريال بيتيس

تحسر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على سقوط فريقه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمس أمام ريال بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني، وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد رأيت لمسة يد على لاعب بيتيس، لكن حكم المباراة قرر أن الأمر غير ذلك، ولعبنا مباراة جيدة لكننا فشلنا في تسجيل هدف وهذا عار، وعلينا المُضي قدما، نحن نعرف ما حدث في لقطة لمسة اليد، لأنني رأيت اللعبة، لكن يجب أن نحترم ما قرره الحكم".
ريال مدريد

ريال مدريد في نزهة أمام متذيل الليجا

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليجانيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 6 مباريات من قبل في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 5 لقاءات وتعادلا في مباراة وحيدة، وسجل الريال في تلك المباريات 17 هدفا واهتزت شباك الفريق الملكي بـ6 أهداف.
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