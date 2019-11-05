زيدان يكشف حقيقة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٤ م

زيدان و جاريث بيل

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حقيقة رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل، عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي وجالطة سراي التركي، التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "لن أقول إنني أريد رحيل بيل في يناير، لن يستطيع أحد أن يجبرني على قول ذلك، أريده أن يبقى معنا، ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير".

وعن استدعاء بيل للمشاركة مع منتخب ويلز، قال: "المشكلة هي أنه لا يتدرب معنا بشكل طبيعي، ومنتخب بلاده لديه الحق في استدعائه ونحن لا نعترض، في الوقت الحالي، بيل غير جاهز، هو أول من يعاني، يريد أن يكون مع الفريق، ولكن إذا لم يكن مستعدًا للعب، فهو لن يلعب مع ويلز أيضًا". وعن انضمام مبابي لريال مدريد، أجاب