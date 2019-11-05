المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

وزارة المالية

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر في المواعيد المعتادة أيام «8 - 9 - 10»، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام «23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30»، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام «8 - 9 - 12» يناير القادم.



