سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
وزارة المالية
وزارة المالية
ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر نوفمبر في المواعيد المعتادة أيام «8 - 9 - 10»، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير المقبل أيام «23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30»، وصرف متأخرات شهر ديسمبر أيام «8 - 9 - 12» يناير القادم.

مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
ايتيدا وأنديلا العالمية

بحضور الوزير| ايتيدا توقع اتفاقية مع أنديلا العالمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة أنديلا العالمية للتكنولوجيا لتعزيز عمليات الشركة في مصر من خلال توظيف ما لا يقل عن 200 مهندس برمجيات مصري للعمل في مجال تصدير خدمات تطوير البرمجيات التي توفرها الشركة لعملائها حول العالم؛ وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي للشركة عن إطلاق عملياتها في مصر من خلال أول مركز يدار عن بعد بالكامل. وقع الاتفاقية المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا"، ورامة الصفتي المدير التنفيذي لشركة أنديلا مصر
اقرأ المزيد من الأخبار
وزارة-المالية

المالية: اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين ببنك يورو كلير

وقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، ما يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، حيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وزارة-المالية

حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
سجائر

المالية تنفي فرض ضريبة على السجائر والمشروبات الغازية

نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، إذ ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات وزير المالية بالأمس، بأن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.
جمارك

1.4 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك السخنة في شهر

بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة خلال سبتمبر الماضي حوالي مليار و482 مليونا و536 ألف جنيه. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 13906 حاويات. وأضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط"، وقطع غيار أجهزة كهربائية وإكسسوار الهاتف المحمول ولعب أطفال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]