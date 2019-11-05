رياضة

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
إصابة أندرية جوميز
إصابة أندرية جوميز
كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
وكان إيفرتون أصدر فى وقت سابق، بيانا يؤكد على أن جوميز بحاجة إلى جراحة بعد إصابته بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل. وأبلغ سيلفا الصحفيين: "سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته، كمجموعة علينا
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"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
سون - جوميز

إيفرتون يعلن عن إجراء جوميز جراحة اليوم

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيجري جراحة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه أمس الأحد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة إلى جراحة بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل.
سون - جوميز

ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
توتنهام - ايفرتون

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
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