إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

إصابة أندرية جوميز

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وكان إيفرتون أصدر فى وقت سابق، بيانا يؤكد على أن جوميز بحاجة إلى جراحة بعد إصابته بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل. وأبلغ سيلفا الصحفيين: "سنعطي كل الدعم لأندريه وأسرته، كمجموعة علينا