رياضة

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
محسن صالح
محسن صالح
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
  ?? #الأهلي يعين #محسن_صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة pic.twitter.com/UdIW6IBZJy — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 5, 2019   وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، يترأسها طه إسماعيل، لكنه تقدم باستقالته على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT،
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إصابة أندريه جوميز

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
زيدان - جاريث بيل

زيدان يكشف حقيقة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حقيقة رحيل الدولي الويلزي جاريث بيل، عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق الملكي وجالطة سراي التركي، التي تقام مساء غد الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: "لن أقول إنني أريد رحيل بيل في يناير، لن يستطيع أحد أن يجبرني على قول ذلك، أريده أن يبقى معنا، ما نريده هو أن يكون اللاعب بخير".
رينيه فايلر

مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
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الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
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زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
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