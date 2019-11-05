الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

محسن صالح

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.

?? #الأهلي يعين #محسن_صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة pic.twitter.com/UdIW6IBZJy — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 5, 2019 وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، يترأسها طه إسماعيل، لكنه تقدم باستقالته على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT،