300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

تستهدف شركة جوميا من خلال حملة البلاك فرايداي تحقيق زيادة في المبيعات بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال 300 ألف عرض و7 آلاف تاجر على مدار شهر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

البلاك فرايداي

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.

وقدر هشام صفوت خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم للكشف عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء، أن إجمالي عدد الشركات العارضة على الموقع بـ12 ألف عارض، ومن المتوقع أن تقوم نحو 7 آلاف شركة عارضة بعمل عروض بمناسبة البلاك فرايداي. وقامت جوميا اليوم على هامش المؤتمر الصحفي بتوقيع شراكة إستراتيجية مع كل من شركة