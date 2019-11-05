حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

تستهدف شركة جوميا من خلال حملة البلاك فرايداي تحقيق زيادة في المبيعات بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال 300 ألف عرض و7 آلاف تاجر على مدار شهر
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
البلاك فرايداي
البلاك فرايداي
خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
وقدر هشام صفوت خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم للكشف عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء، أن إجمالي عدد الشركات العارضة على الموقع بـ12 ألف عارض، ومن المتوقع أن تقوم نحو 7 آلاف شركة عارضة بعمل عروض بمناسبة البلاك فرايداي. وقامت جوميا اليوم على هامش المؤتمر الصحفي بتوقيع شراكة إستراتيجية مع كل من شركة
اقرأ المزيد
PR_Image_ThinQ

ماذا تقدم منصة ThinQ LG الذكية للأجهزة المنزلية؟

تتوقع شركة آي دي سي لأبحاث السوق أن ينمو حجم سوق الأجهزة المنزلية الذكية العالمي إلى نحو 815 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2019، وسيصل هذا الرقم إلى 1.39 مليار وحدة بحلول العام 2023، استجابة لتزايد طلب المستهلكين على أدوات الانخراط في نمط حياة متصلة. ويواكب تزايد إطلاق أجهزة إنترنت الأشياء في الأسواق اكتساب أعداد أكبر من المستهلكين بسرعة وعي أكبر بفوائد تقنيات المنزل الذكي، أما المتحمسون دائمًا لتبني أحدث الابتكارات فإنهم غالبًا ما يضيفون إلى تلك التقنيات استخدام أجهزة محمولة قابلة للارتداء للتحكم السلس بالمنزل الذكي وتحقيق التكامل معه.
اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

بالو ألتو تحذر: 32 ألف جهاز «راوتر» معرض للاختراق

نشرت اليوم شركة بالو ألتو نتوركس دراسة جديدة أظهرت اكتشاف إصدار محدث من البرمجية الخبيثة "جاف جيت" Gafgyt التي تستهدف إصابة أجهزة إنترنت الأشياء، سيما أجهزة التوجيه اللاسلكية المكتبية والمنزلية (الراوتر) من علامات تجارية معروفة، حيث تبين تعرض أكثر من 32,000 جهاز توجيه لاختراق محتمل في أنحاء العالم، وحققت بالو ألتو نتوركس هذا الاكتشاف بعد استحواذها مؤخرا على شركة «زينج بوكس»، والذي مكنها من اكتساب رؤية أشمل لمشهد التهديدات الأمنية التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء.
Reno 2 (2)

بـ4 كاميرات.. أوبو تستعد لطرح هاتف Reno 2 في مصر

تعتزم OPPO، الكشف عن سلسلة هواتف Reno2 الجديدة للسوق المصري يوم 13 نوفمبر الجاري، وتأتي المجموعة الأحدث ضمن سلسلة Reno لترتقي بالقدرات الإبداعية للمستخدمين بفضل مزايا التصوير المحسنة التي تتمتع بها، وتنتقل بتجربة مستخدمي السلسلة المميزة إلى مستوى جديد كلياً، حيث تتيح سلسلة Reno للمستخدمين فرصة التمتع بصور ليلية فائقة النقاء تلتقط حتى أدق التفاصيل الخفية عن العين البشرية، بينما يأتي نمط تصوير الفيديو بالثبات الفائق Ultra Steady Video ليتيح لهم تصوير مقاطع الفيديو المفعمة بالحيوية والحركة بمستوى فائق من الوضوح والدقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
bz09-Noon

بعد البيضاء والسوداء| نون تطلق الجمعة الصفراء في مصر

بعد أقل من عام منذ انطلاقه في مصر، أعلن موقع وتطبيق "نون. كوم" (Noon) للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض "الجمعة الصفراء"، خلال موسم الخصومات الشهير عالميا باسم "الجمعة السوداء" (Black Friday)، الذي يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام. تبدأ عروض "الجمعة الصفراء" على منصة "نون. كوم" يوم 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل، أي حتى نهاية الشهر، وتتضمن الجمعة الصفراء تخفيضات تصل إلى 80% على مختلف المنتجات بحسب بيان للشركة، بما في ذلك الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء ومستلزمات الأطفال والبقالة وغير ذلك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]