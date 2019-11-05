300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا
تستهدف شركة جوميا من خلال حملة البلاك فرايداي تحقيق زيادة في المبيعات بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال 300 ألف عرض و7 آلاف تاجر على مدار شهر
تحرير:أحمد البرماوي
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
البلاك فرايداي
خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
وقدر هشام صفوت خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم للكشف عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء، أن إجمالي عدد الشركات العارضة على الموقع بـ12 ألف عارض، ومن المتوقع أن تقوم نحو 7 آلاف شركة عارضة بعمل عروض بمناسبة البلاك فرايداي.
وقامت جوميا اليوم على هامش المؤتمر الصحفي بتوقيع شراكة إستراتيجية مع كل من شركة
وقدر هشام صفوت خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم للكشف عن تفاصيل تخفيضات الجمعة السوداء، أن إجمالي عدد الشركات العارضة على الموقع بـ12 ألف عارض، ومن المتوقع أن تقوم نحو 7 آلاف شركة عارضة بعمل عروض بمناسبة البلاك فرايداي.
وقامت جوميا اليوم على هامش المؤتمر الصحفي بتوقيع شراكة إستراتيجية مع كل من شركة أمان للخدمات المالية و"ار تو اس" في مجال توصيل طلبات العملاء.
يشار إلى أن إجمالي عدد شحنات التجارة الإلكترونية في مصر يتراوح بين 90 و100 مليون شحنة سنويا وتنمو قيمة البضائع من 25% إلى 30% كل عام.
وقال حسين وهدان مدير قطاع التخطيط الإستراتيجي في جوميا مصر، إن شركته تستهدف نموًا 80% في مبيعاتها من خلال حملة تخفيضات البلاك فرايدي.
وأوضح وهدان أن الحملة تتضمن 300 ألف عرض مقدم من 7 آلاف بائع أونلاين، ومن المتوقع الوصول خلال العام الحالي إلى 40 مليون متسوق.
من جانبه، أضاف معتز سامي مدير القطاع التجاري بالشركة، أن كلا من سامسون وبامبرز وشاومي والبنك الأهلي وغبور أوتو وماكس لوريال وزيوت شل، سيقدمون عروضا حصرية لأول مرة وبتخفيضات كبيرة للعملاء.
ولفت إلى أن الحملة تضم 4 أيام جمعة بداية من يوم 8 نوفمبر وكل جمعة تضم 14 فلاش سيل، لافتًا إلى أن جوميا خصصت يوما كاملا للهواتف 10 نوفمبر والسيارات ومنتجات البقالة.
وذكر أن الأسبوع الأول الأجهزة المنزلية والثانية الأزياء ومنتجات الصحة والجمال، ثم منتجات الإلكترونيات.
وتابع أن الشركة لديها خصومات على هواتف من سامسونج وشاومي تقدم حصريًا على جوميا، إلى جانب عروض من ماكس وديفاكتو للملابس الشتوية.
قال محمد عادل مدير الشراكات الإستراتيجية في شركة جوميا مصر، إن شركته أضافت خاصية أمان البطاقات الائتمانية المستخدمة على الموقع من خلال كود يتلقاه العميل علي أجهزة المحمول لتفعيل الخدمة.
وأوضح عادل أن جوميا تعتزم إطلاق خدمة تقسيط المنتجات المعروضة على الموقع خلال تخفيضات البلاك فرايدي مع بنك مصر على 12 شهرا بدون فوائد.
إلى جانب تقسيط المنتجات على 6 شهور مع بنك كريدي أجريكول بدون أي فوائد، علاوة على إتاحة الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية أونلاين.
وأضاف محمد جميل ممثل البنك الأهلي أن مصرفه يستحوذ على 70% من حجم العمليات التجارية أونلاين و35% من البطاقات الائتمانية في مصر.
وكانت جوميا قد وقعت اتفاقية شراكة مع ماجد الفطيم، العاملة فى مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، والمشغل لعلامة كارفور في مصر، وبموجب الاتفاقية، سيوفر متجر كارفور الإلكتروني على منصة جوميا مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات كارفور مصر للعملاء، إضافةً إلى خيارات دفع متعددة، وإمكانية إعادة أو استبدال المنتجات في غضون أسبوعين، وخدمة توصيل منتجات وخدمات لا تقل جودة عن تلك الموجودة في متاجر كارفور في جميع أنحاء مصر.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لدى شركة جوميا مصر: "تجمع هذه الشراكة الإستراتيجية أكبر علامتين تجاريتين في مجال تجارة التجزئة حيث تعد جوميا رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وتحافظ كارفور من جهتها على موقعها كأكبر علامة تجارية في مجال التجزئة، وتأتي هذه الشراكة للارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع دائرة خياراتهم للوصول إلى باقة متنوعة من السلع والمنتجات".