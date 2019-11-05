بعد إهانة الشعراوي.. ريهام سعيد تُدافع عن أسما شريف منير

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

أسما شريف منير

دافعت الإعلامية ريهام سعيد، عن أسما شريف منير، بعد أزمة الأخيرة بإهانة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف". وقات ريهام سعيد عن ابنة شريف منير من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب": "أسما اتكلمت على حسابها الشخصي، وليس عبر برنامج تلفزيوني". وانتقدت "ريهام" الصحفيين: "هذا الأمر غير آدمي، في يوم هتتحاسب فيه على الأرزاق اللي بتقطعوها وعلى النفسيات اللي بتدمروها". وتابعت: "حرام عليكو يا جماعة الرحمة، كل واحد بيقول رأيه هو حر، مش صح اللي بتعملوه في أسما شريف منير".

وتحدثت ريهام سعيد عن أزمتها الأخيرة الخاصة بمرضى السمنة، مؤكدة أنها لم تخاطب لم تخاطب مرضى السمنة بوجه عام ولكن هؤلاء الذين يسبب لهم السمنة الوفاة.وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء