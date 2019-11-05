انضمام خماسي الزمالك لمعسكر المنتخب

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

منتخب مصر

انضم خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ومحمود علاء إلى معسكر منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيريا وديًّا، قبل مباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر من الشهر ذاته، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، وتداولت بعض التقارير الصحفية أنباء حول إصابة عبدالله جمعة وزيزو قبل انضمامها لصفوف المعسكر.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت 32 لاعبا استعدادًا لمعسكر نوفمبر، قبل خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا. وبدأ المنتخب تجمعه مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة السادس من أكتوبر، قبل الدخول في المعسكر المغلق الذي سيقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26