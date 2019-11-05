منهم حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

النواب

رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 - جنح قسم الجيزة والمقيدة برقم 3 لسنة -2019-فحص أخذ رأي المكتب الفني. كما رفض المجلس طلبا مقدما من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

ورفض مجلس النواب طلبا آخر من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب علاء جاب الله، في القضية رقم 16169 لسنة 2014 - جنح مركز إبشواى.وجاء رفض المجلس للطلبات المقدمة من النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النواب الثلاثة بعد استعراض التقارير التي أعدتها لجنة الشئون