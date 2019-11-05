رياضة

كارلوس فيلا يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الأمريكي

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
كارلوس فيلا
كارلوس فيلا
توج اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2019، بعد حصده لقب الهداف برصيد 34 هدفًا في الموسم كرقم قياسي خلال 31 مباراة، وحصد 69% من الأصوات ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، الذي حصد 14.1% من الأصوات، والفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم أتالانتا يونايتد، الذي حصد 6.9% وحل ثالثا الموسم الحالي، كما حل المكسيكي بالمركز الثالث في صناعة الأهداف بالموسم برصيد 15 هدفا، ليرفع رصيده إلى 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.
وساهم المكسيكي البالغ 30 عاما في الفوز بلقب "درع المشجعين" بعدما حصد رفقة فريقه برصيد 72 نقطة كأكثر فريق حصدا للنقاط في الموسم. وأصبح كارلوس فيلا أول لاعب مكسيكي يتوج بالجائزة، وأفضل هداف مكسيكي في الدوري الأمريكي برصيد 48 هدفًا سجلها خلال موسمين، كما تواجد في التشكيل المثالي للموسم الحالي للمرة الثانية
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البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
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حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
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بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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إبراهيموفيتش يقترب من العودة للكالتشيو

لا تزال التكهنات تحيط بمستقبل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة أندية نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس، وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "إبراهيموفيتش يريد الانضمام إلينا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش"، وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل.
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إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
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تقلص حظوظ إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر

تقلصت حظوظ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للفريق الإيطالي، وقال ماروتا بحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن النادي يأمل أن يعود أليكسيس سانشيز من الإصابة خلال شهرين فقط، على أن يكمل الفريق الموسم بنفس خط الهجوم، وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر يرى أن صفوفه مكتملة في الهجوم، ولذلك فإنه سيبحث عن ضم لاعبين في مراكز أخرى خلال شهر يناير المقبل، وأوضح أن عمليات تقييم إنتر لحالة هجومه لا تزال جارية.
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روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
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