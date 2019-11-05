كارلوس فيلا يتوج بجائزة الأفضل في الدوري الأمريكي

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

كارلوس فيلا

توج اللاعب المكسيكي كارلوس فيلا مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لموسم 2019، بعد حصده لقب الهداف برصيد 34 هدفًا في الموسم كرقم قياسي خلال 31 مباراة، وحصد 69% من الأصوات ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، الذي حصد 14.1% من الأصوات، والفنزويلي جوزيف مارتينيز مهاجم أتالانتا يونايتد، الذي حصد 6.9% وحل ثالثا الموسم الحالي، كما حل المكسيكي بالمركز الثالث في صناعة الأهداف بالموسم برصيد 15 هدفا، ليرفع رصيده إلى 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.

وساهم المكسيكي البالغ 30 عاما في الفوز بلقب "درع المشجعين" بعدما حصد رفقة فريقه برصيد 72 نقطة كأكثر فريق حصدا للنقاط في الموسم. وأصبح كارلوس فيلا أول لاعب مكسيكي يتوج بالجائزة، وأفضل هداف مكسيكي في الدوري الأمريكي برصيد 48 هدفًا سجلها خلال موسمين، كما تواجد في التشكيل المثالي للموسم الحالي للمرة الثانية