ليفربول يوافق على موعد مواجهة أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

ليفربول- أستون فيلا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مباراة الريدز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر. وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته، وهدد بالانسحاب من الكأس، في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه.

وأشار موقع كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى أنه تم الاتفاق مع ليفربول ليشرك أفضل لاعبين متاحين، وأوضح في البيان الذي أصدره أن اللوائح تنص على أن كل فريق يجب أن يشرك أفضل لاعبين متاحين خلال مسابقات الكأس إلا إذا كان هناك أي ظرف استثنائي. وقال ديف كوكسون مدير الخدمات في رابطة الأندية الإنجليزية: "نحن