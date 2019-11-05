رياضة

ليفربول يوافق على موعد مواجهة أستون فيلا

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
ليفربول- أستون فيلا
ليفربول- أستون فيلا
أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مباراة الريدز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر. وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته، وهدد بالانسحاب من الكأس، في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه.
وأشار موقع كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى أنه تم الاتفاق مع ليفربول ليشرك أفضل لاعبين متاحين، وأوضح في البيان الذي أصدره أن اللوائح تنص على أن كل فريق يجب أن يشرك أفضل لاعبين متاحين خلال مسابقات الكأس إلا إذا كان هناك أي ظرف استثنائي. وقال ديف كوكسون مدير الخدمات في رابطة الأندية الإنجليزية: "نحن
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حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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محمد صلاح - ساديو ماني

ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا نفكر في مواجهة مانشستر سيتي

"جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي لست في مزاج للحديث عن لقاء السيتي".. بهذه الكلمات تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام نظيره جينك البلجيكي المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رافضًا الحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي ستقام يوم الأحد المقبل، في معقل الريدز.
كلوب (2)

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
فريق ليفربول

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في البريميرليج

اقتنص ليفربول فوزا صعبا أمام نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الحادية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، فى المباراة التى أقيمت على ملعب فيلا بارك، وسجل لصالح أستون فيلا الدولى المصرى محمود تريزيجيه فى الدقيقة الـ21، بينما سجل هدف الريدز أندرو ربرتسون فى الدقيقة الـ87 ، وساديو مانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. وشهدت المباراة تألقا من تريزيجيه، نجم أستون فيلا، إذ افتتح أول أهدافه مع فريقه الإنجليزي اليوم، منذ انضمامه.
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