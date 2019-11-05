هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

باعت شركة هواوي أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في عام 2018، مما زاد من إيرادات أعمال القطاع الاستهلاكي إلى نحو 349 مليار يوان (52 مليار دولار) بزيادة أكثر من 45%

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

هواوي وسامسونج

شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.

ما سبق يشير إلى أن سامسونج الكورية تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 20 عامًا استطاعت خلالها إزاحة علامات تجارية كبرى مثل نوكيا وإريكسون وسوني من صدارة عالم الهواتف المحمولة، وذلك لامتلاك سامسونج مقومات كبيرة أهلتلها للبقاء في مكانة متميزة منها على سبيل المثال الإنفاق على البحث والتطوير