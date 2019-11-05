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هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

باعت شركة هواوي أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في عام 2018، مما زاد من إيرادات أعمال القطاع الاستهلاكي إلى نحو 349 مليار يوان (52 مليار دولار) بزيادة أكثر من 45%
تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
هواوي وسامسونج
هواوي وسامسونج
شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.
ما سبق يشير إلى أن سامسونج الكورية تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 20 عامًا استطاعت خلالها إزاحة علامات تجارية كبرى مثل نوكيا وإريكسون وسوني من صدارة عالم الهواتف المحمولة، وذلك لامتلاك سامسونج مقومات كبيرة أهلتلها للبقاء في مكانة متميزة منها على سبيل المثال الإنفاق على البحث والتطوير
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الجمعة-السوداء (3)

300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
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ماذا تقدم منصة ThinQ LG الذكية للأجهزة المنزلية؟

تتوقع شركة آي دي سي لأبحاث السوق أن ينمو حجم سوق الأجهزة المنزلية الذكية العالمي إلى نحو 815 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2019، وسيصل هذا الرقم إلى 1.39 مليار وحدة بحلول العام 2023، استجابة لتزايد طلب المستهلكين على أدوات الانخراط في نمط حياة متصلة. ويواكب تزايد إطلاق أجهزة إنترنت الأشياء في الأسواق اكتساب أعداد أكبر من المستهلكين بسرعة وعي أكبر بفوائد تقنيات المنزل الذكي، أما المتحمسون دائمًا لتبني أحدث الابتكارات فإنهم غالبًا ما يضيفون إلى تلك التقنيات استخدام أجهزة محمولة قابلة للارتداء للتحكم السلس بالمنزل الذكي وتحقيق التكامل معه.
اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

بالو ألتو تحذر: 32 ألف جهاز «راوتر» معرض للاختراق

نشرت اليوم شركة بالو ألتو نتوركس دراسة جديدة أظهرت اكتشاف إصدار محدث من البرمجية الخبيثة "جاف جيت" Gafgyt التي تستهدف إصابة أجهزة إنترنت الأشياء، سيما أجهزة التوجيه اللاسلكية المكتبية والمنزلية (الراوتر) من علامات تجارية معروفة، حيث تبين تعرض أكثر من 32,000 جهاز توجيه لاختراق محتمل في أنحاء العالم، وحققت بالو ألتو نتوركس هذا الاكتشاف بعد استحواذها مؤخرا على شركة «زينج بوكس»، والذي مكنها من اكتساب رؤية أشمل لمشهد التهديدات الأمنية التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء.
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نظام هواوي الجديد

هواوي تتجاهل الأزمة وتحقق نتائج أعمال قوية بنمو 24%

أعلنت هواوي عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من عام 2019 بتحقيق نمو سنوي بنسبة 24.4% خلال أول 9 أشهر من عام 2019، حيث بلغت عائدات هواوي 610.8 مليار يوان صيني، كما بلغ هامش الربح الصافي لهواوي نسبة 8.7% خلال هذه الفترة. استطاعت هواوي أن تحافظ على تركيزها لتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم الأجهزة الذكية كما أن هواوي تواصل تعزيز عاملي الكفاءة والجودة في أعمالها مما ساهم بشكل كبير في دعم استقرار أعمالها وتعزيز مكانتها وتقوية أداء الشركة في التسعة أشهر الأولي من عام 2019.
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