برموفجن تتعاون مع برزنتيشن في افتتاح بطولة الأمم

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

استاد القاهرة

تتعاون شركة بريزنتيشن مع شركة بروموفيجن، التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ محمد يحيى، خلال تنظيمها لافتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واتفقت بريزنتيشن للتسويق الرياضي، برئاسة منتصر النبراوي مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب، على إحياء حفل الافتتاح. ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر وهو نفس يوم افتتاح البطولة، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد