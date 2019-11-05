أزمة في مباراة سلة الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

سلة الأهلي والزمالك

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، خلال مباراة فريقه أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر، على تواجد الجماهير في المباراة التي تجمعهما حاليًّا على صالة الأمير عبدالله فيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وطلب من لاعبيه عدم استكمال المباراة، إلا بعد خروج الجماهير والالتزام بالعدد المحدد من اتحاد كرة السلة، وفقًا للخطاب الذي تسلمته إدارة الناديين قبل المباراة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة.

وفي الربع الثالث اعترض جهاز الزمالك، على الحضور الجماهيري الكبير، وتوجه أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمحمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد السلة الحاضر للمباراة وطلب منه تنفيذ التعليمات مهددًا بعدم استكمال المباراة. وقام عدد من أفراد أمن النادي الأهلي بإخراج الجماهير الموجودة في الصالة،