رياضة

أزمة في مباراة سلة الأهلي والزمالك بسبب الجماهير

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
سلة الأهلي والزمالك
سلة الأهلي والزمالك
اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، خلال مباراة فريقه أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر، على تواجد الجماهير في المباراة التي تجمعهما حاليًّا على صالة الأمير عبدالله فيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وطلب من لاعبيه عدم استكمال المباراة، إلا بعد خروج الجماهير والالتزام بالعدد المحدد من اتحاد كرة السلة، وفقًا للخطاب الذي تسلمته إدارة الناديين قبل المباراة من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة.
وفي الربع الثالث اعترض جهاز الزمالك، على الحضور الجماهيري الكبير، وتوجه أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لمحمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد السلة الحاضر للمباراة وطلب منه تنفيذ التعليمات مهددًا بعدم استكمال المباراة. وقام عدد من أفراد أمن النادي الأهلي بإخراج الجماهير الموجودة في الصالة،
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البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
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حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
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بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

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ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
مران الاهلي

أزارو يسجل وجمعة يهدر.. الأهلي يفوز على الإعلاميين

حقق الأهلي الفوز في المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك، وشهدت المباراة سيطرة الأهلي، حيث تألق الثنائي محمد محمود العائد من الإصابة بعد غياب 9 أشهر، ومحمد هاني، فيما أحرز المغربي وليد أزارو الهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وحسام عاشور وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد الشيخ ووليد سليمان ووليد أزارو.
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عصام مرعي يقود مران الزمالك في غياب ميتشو

يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، الفوز على نظيره المنيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.
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