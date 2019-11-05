رسميًّا.. الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد سون

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

سون يبكي بسبب التدخل على جوميز

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، وذلك بعد التدخل القوى ضد أندريه جوميز. ووفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي، فإن البطاقة الحمراء سيتم رفعها من سجل اللاعب الكوري، بسبب قرار خاطئ من جانب الحكم مارتن أتكنسين. الحكم الإنجليزي كان قد أشهر البطاقة الحمراء لسون بعد كرة مشتركة مع أندري جوميز لاعب إيفرتون، والتي تسببت في كسر بكاحل لاعب التوفيز.

إلا أنه بعد إعادة لقطة الإصابة، أكدت أن التدخل على جوميز لم يكن بسبب قدم سون مباشرةً، على الرغم من إشهار البطاقة الحمراء للاعب الكوري. وكانت إدارة التوفيز قد أعلنت أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي،