جينيراسيون يودع بطولة الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

جينيراسيون والزمالك

تأهل فريق إيساي البنيني إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على جينيراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح، بعدما حقق الفوز خارج قواعده ذهابًا بهدف نظيف، في دور الـ32 مكرر من المسابقة، وفي الإياب رد الفريق السنغالي بالفوز بهدف نظيف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الفريق البنيني بنتيجة (4- 3)، وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابًا بهدف نظيف في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الفريق السنغالي البطولتين في أقل من أسبوعين، بعد تأجيل مباراته مع الزمالك والأزمة التي أثيرت في الشهر الماضي بخصوص مباراة الإياب. وستقام قرعة دور الستة عشر، في العاشر من شهر نوفمبر الجاري، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة. وضمت قائمة الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر، المصري البورسعيدي،