رياضة

جينيراسيون يودع بطولة الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
جينيراسيون والزمالك
جينيراسيون والزمالك
تأهل فريق إيساي البنيني إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على جينيراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح، بعدما حقق الفوز خارج قواعده ذهابًا بهدف نظيف، في دور الـ32 مكرر من المسابقة، وفي الإياب رد الفريق السنغالي بالفوز بهدف نظيف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الفريق البنيني بنتيجة (4- 3)، وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابًا بهدف نظيف في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وودع الفريق السنغالي البطولتين في أقل من أسبوعين، بعد تأجيل مباراته مع الزمالك والأزمة التي أثيرت في الشهر الماضي بخصوص مباراة الإياب. وستقام قرعة دور الستة عشر، في العاشر من شهر نوفمبر الجاري، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة. وضمت قائمة الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر، المصري البورسعيدي،
اقرأ المزيد
حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز (2)

بيراميدز يفوز على يانج أفريكانز في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
الزمالك -وجينيراسيون (15)

حازم إمام يفتح النار على لاعبي الزمالك

وج حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق أنتقادات حادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب الأداء خلال مباراتهم أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث خطف الفريق الأبيض بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية. وفتح إمام النار على لاعبي الزمالك خلال تواجده في الاستوديو التحليل للمباراة عبر قناة أون سبورت، وشدد على أن اللاعبين أداءهم مثير للدهشة ولات يليق باسم نادي الزمالك العريق، ولا يعلم ما سبب سوء الأداء لهذه الدرجة.
قرعة-دوري-أبطال أفريقيا-الكونفدرالية-

تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (1)

رسميًّا.. الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد ملعب المباراة يوم 12 من الشهر ذاته، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]