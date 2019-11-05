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محبة الناس نعمة.. أحمد موسى يطمئن جمهوره على صحته

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
أحمد موسى
أحمد موسى
تقدم الإعلامي أحمد موسى، لمحبيه بالشكر، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، وطمأن متابعيه على حالته الصحية، وكتب: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم، شكرًا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم".

أحمد موسى هو إعلامي يقدم حاليًا برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد المصرية.


طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
فاروق الباز

أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".
السيسي (5)

السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
حلاوة- المولد- بالسيدة (3)

ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان. وقال إن أهم ما يميز هذا الملتقى إنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة،
السيسي- وأبي- أحمد (1)

تجاوز معوقات سد النهضة.. تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا خلاله أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام، ومن جانبه، كرر الرئيس السيسي تهنئته لآبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال حول التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
وزير-الماليه

وزير المالية: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية ومكافحة جرائم غسيل الأموال. وأضاف معيط - خلال لقائه اليوم الجمعة مع مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها؛ بما يساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
السيسي-والبشير وآبي-أحمد (2)

أول تعليق من السيسي على فوز رئيس وزراء إثيوبيا بجائزة نوبل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام. متمنيا استمرار الجهود البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة. وقال الرئيس السيسى فى كلمة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد - رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام.. فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الإفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".
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