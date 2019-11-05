محبة الناس نعمة.. أحمد موسى يطمئن جمهوره على صحته

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

أحمد موسى

تقدم الإعلامي أحمد موسى، لمحبيه بالشكر، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، وطمأن متابعيه على حالته الصحية، وكتب: "حمدا لله وشكرا لله على نعمة الصحة، تجاوزنا بفضله ونعمته الألم، شكرًا لكل العاملين في مستشفى الصفا أطباء وتمريض وإدارة على ما بذلوه من جهد طوال الساعات الماضية، شكرا لكل من سأل عنا أو زارنا حتى ساعات الفجر ومع طلعة الشمس، هذا فضل وعطاء من الله محبة الناس. شكرا لكم".