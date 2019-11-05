رياضة

وسط خناقات وتهديدات.. الأهلي يقصي الزمالك من كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق، إلى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر، بعدما أقصى نظيره الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، بنتيجة 92- 80 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، وشهدت المباراة تفوق لاعبي القلعة الحمراء في جميع الأشواط، حيث انتهى الربع الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 23- 18، وواصل الأحمر تفوقه في الربع الثاني واتسع الفارق لعشر نقاط وانتهى بنتيجة 43- 33.
في الربع الثالث بدأ لاعبو الزمالك في الدخول للمباراة بشكل ملحوظ، وقدموا أداء جيدا، وانتهى بفارق أربع نقاط لصالح الأحمر بنتيجة 62- 58، في الربع الأخير اشتعلت المباراة وكان الزمالك ندًا للأهلي بشكل كبير، وشهد تقدم الأبيض على الأحمر لأول مرة بنقطة واحدة، لكن خبرات لاعبي القلعة الحمراء كانت الفيصل وانتهت
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حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد أن تلقى مسؤولو الجبلاية تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن».
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
حسام البدري (1)

البدري: متفائل لهذا السبب.. وأضحك على الانتقادات

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن أي مدرب يحلم بتدريب منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه حقق حلمه بالوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وأضاف البدري في تصريحاته تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة Time Sports أن المسؤولية كبيرة على عاتقه، خاصة أن تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية، كاشفًا أنه تلقى 4 عروض داخل وخارج مصر، لكن كان لديه شعور بأنه مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر في ظل مرحلة التغيير الأخيرة، لذلك فضل عدم التعجل في مستقبله.
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