وسط خناقات وتهديدات.. الأهلي يقصي الزمالك من كأس مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

الأهلي والزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق، إلى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر، بعدما أقصى نظيره الزمالك بقيادة عصام عبدالحميد، بنتيجة 92- 80 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، وشهدت المباراة تفوق لاعبي القلعة الحمراء في جميع الأشواط، حيث انتهى الربع الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 23- 18، وواصل الأحمر تفوقه في الربع الثاني واتسع الفارق لعشر نقاط وانتهى بنتيجة 43- 33.

في الربع الثالث بدأ لاعبو الزمالك في الدخول للمباراة بشكل ملحوظ، وقدموا أداء جيدا، وانتهى بفارق أربع نقاط لصالح الأحمر بنتيجة 62- 58، في الربع الأخير اشتعلت المباراة وكان الزمالك ندًا للأهلي بشكل كبير، وشهد تقدم الأبيض على الأحمر لأول مرة بنقطة واحدة، لكن خبرات لاعبي القلعة الحمراء كانت الفيصل وانتهت