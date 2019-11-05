سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م
حلاوة المولد
حلاوة المولد
حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.
وتابع: "بلاش الفولية التي بها عجينة سكرية، كفاية شوية فولية عليها مادة جيلاتينية شافية وخلافه"، لافتَا إلى أن استهلاك حلاوة المولد بشكل مرشد يعتبر أكثر أمانًا للمستهلك.وأكدت دار الإفتاء، إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة، وتحتفل أمة الإسلام بتلك ذكري العطرة يوم السبت المقبل.ويتهافت
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
فاروق الباز

أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".
السيسي (5)

السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
دار-الافتاء-المصرية

هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الافتاء-المصرية

هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
دار-الافتاء-المصرية

هل المنتحر يُخلد في النار؟.. الإفتاء ترد

رد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "هل المنتحر يخلد في النار؟". وعلق شلبي خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، أشار إلى أن الانتحار حرام شرعًا لا خلاف في ذلك، والعذاب والتخليد فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. ورد شلبي على سؤال جاء فيه: "هل يمكن إعطاء الزكاة لشخص فقير في صورة بناء منزل قديم مبني بالطوب الطين".
حلاوة-المولد (5)

حظر إقامة الشوادر وفروشات حلوى المولد النبوي بشوارع الجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها. ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.
حلاوة-المولد

هل الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى جريمة؟ الإفتاء ترد

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية للإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن حديث البعض عن أن الاحتفال بمولد النبوي بدعة ولا يجوز، وحلوى المولد النبوي الشريف حرام شرعًا. وأوضح "عثمان"، خلال تقديمه البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما جاء للمدينة وجد اليهود يصوموا عاشوراء وأبلغه أنهم يصوموا هذا اليوم فرحًا بنجاة رسول الله موسى، متسائلًا "أي نعمة أعظم من مولد النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأي فضل أفضل من إرسال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نحتفل به، فالكون باكمله فرح بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]