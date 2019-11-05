ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ م

حلاوة المولد

حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.

وتابع: "بلاش الفولية التي بها عجينة سكرية، كفاية شوية فولية عليها مادة جيلاتينية شافية وخلافه"، لافتَا إلى أن استهلاك حلاوة المولد بشكل مرشد يعتبر أكثر أمانًا للمستهلك.وأكدت دار الإفتاء، إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة، وتحتفل أمة الإسلام بتلك ذكري العطرة يوم السبت المقبل.ويتهافت