جريمة

«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.
الأربعاء الماضي خرج "بيشوي" بـ"التوك توك" دون عودة؛ إذ استدرجه الشابان أحمد عضمة وعاصم الصعيدي وطلبا منه توصيلهما من منطقة الطالبية إلى منطقة أبو النمرس، وبالقرب من مصرف بجوار ترعة ترسا قاما بخنقه واستوليا على التوك توك وباعاه لشخصين أحدهما يدعى "كريم" وآخر يدعى "محمد" بالبدرشين، واعترفا بشراء الـ"توك
اقرأ المزيد
جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
حريق مصنع (8)

8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
حريق مصنع (1)

النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
كلبش

آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلبش

آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
توك-توك

مرور الجيزة تضبط 42 «توك توك» خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف و659 مخالفة مرورية متنوعة.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
تشكيل-عصابة

مباحث الجيزة تنهي رحلة عصابة «المغامرين الخمسة»

5 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية مسجلة، يقيمون في محافظتي الجيزة والإسكندرية، جمعهم هدف غير مشروع، فعمدوا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، ووقع اختيارهم على مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ليكون مسرحا لتنفيذ جرائمهم ظنا أن فعلتهم لن تنكشف خباياها، إلا أن جهود ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي، أنهت رحلة "المغامرين الخمسة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]