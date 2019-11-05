«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.

الأربعاء الماضي خرج "بيشوي" بـ"التوك توك" دون عودة؛ إذ استدرجه الشابان أحمد عضمة وعاصم الصعيدي وطلبا منه توصيلهما من منطقة الطالبية إلى منطقة أبو النمرس، وبالقرب من مصرف بجوار ترعة ترسا قاما بخنقه واستوليا على التوك توك وباعاه لشخصين أحدهما يدعى "كريم" وآخر يدعى "محمد" بالبدرشين، واعترفا بشراء الـ"توك

الأربعاء الماضي خرج "بيشوي" بـ"التوك توك" دون عودة؛ إذ استدرجه الشابان أحمد عضمة وعاصم الصعيدي وطلبا منه توصيلهما من منطقة الطالبية إلى منطقة أبو النمرس، وبالقرب من مصرف بجوار ترعة ترسا قاما بخنقه واستوليا على التوك توك وباعاه لشخصين أحدهما يدعى "كريم" وآخر يدعى "محمد" بالبدرشين، واعترفا بشراء الـ"توك توك" مع علمهما أنه من متحصلات جريمة قتل وسرقة، وقيامهما ببيعه لآخر يدعى "عبدالله" بمبلغ 12 ألف جنيه حسب اعترافاتهم في النيابة.

بدموع وصوت مبحوح يخرج بالكاد روت شقيقة بيشوي ملاك كواليس الجريمة البشعة لـ"التحرير"، حيث قالت: "اشترى والدي منذ أيام توك توك بمبلغ 53 ألف جنيه وكان شقيقي بيشوي يخرج للعمل بدلا منه نظرا لظروف مرضه من أجل مساعدته وليتمكن من دفع قسط التوك توك، ويوم الأربعاء الماضي خرج بيشوى نحو الساعة السابعة وعندما تأخر اتصلنا على تليفونه "أول مرة حد كنسل علينا ولما اتصلنا كتير التليفون اتقفل".

وتابعت: "والدي خرج للبحث عنه في الشوارع وفي كل مكان حتى صباح اليوم التاني، وتوجه لقسم الطالبية وحرر بلاغا باختفائه، أصدقاء بيشوي قالوا إن آخر شخصين شوهد معهم كانوا من جيراننا" واحد اسمه الصعيدي والتاني اسمه احمد عضمة، وهما مسجلين خطر ومعروفين بتعاطي المخدرات، كمان الكاميرات صورتهم قدام محل وأخويا جاب لهم عصير قبل ما يقتلوه وكان دايما يجيب لهم أكل وكانوا بيسرقوا فلوسه".

وأضافت: "نصحته بالابتعاد عن الشابين نظرا لسوء سلوكهما وفي كل مرة كان بيقولي "دول غلابة وطيبين وهو كان طيب وماكنش بيقول لحد "لأ" لو طلب منه أي حاجة وهو كان شايف إنهم غلابة وطيبين ودفع تمن طيبته بعد ما غدروا بيه وقتلوه".

التقطت الفتاة أنفاسها وعاودت حديثها: "قبل ما الشرطة تقبض على المتهمين كنا لما نسألهم عن بيشوي يقولولنا إحنا ركبنا معاه ومنعرفش بعد كده راح فين بس موبايل أخويا كان معاهم وهو اللي كشفهم وكان الدليل إن هما اللي قتلوا بيشوى هما شالوا الشريحة وكسروها وحطوا مكانها شريحة واحد منهم واحنا فضلنا لحد يوم السبت شاكين فيهم وعارفين انهم هما اللي قتلوه والشرطة قبضت عليهم قبل ما يهربوا واعترفوا في النيابة بجريمتهم".

وعن كواليس ارتكاب المتهمين للجريمة قالت شقيقة المجني عليه: "خدوه في منطقة مقطوعة في أبو النمرس وهناك رموه في مصرف قريب من الترعة وكان بيعافر معاهم وخايف أبوه تحصله حاجة لو التوك توك اتسرق ولما طلع من الترعة واحد منهم مسك إيده كسرهاله والتاني خنقه بحبل بأستك البنطلون بتاعه لحد ما روحه طلعت وبعدها رموه في المصرف تاني وخدوا التوك توك وباعوه بـ7 آلاف جنيه علشان المخدرات وأخويا كان بيمشي في حاله ومش بتاع مشاكل".