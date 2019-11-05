هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟

صورة تم تداولها على أنها للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، أثارت حالة من الجدل بعد الشكوك حول تواجده في البلاد، بعد تنحيه عن السلطة، وسط احتجاجات شعبية مناوئة لنظامه
منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع بعد قضاء أطول فترة حكم في تاريخ الجزائر وبعد أن كان جزءا من المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962، اختفى الرئيس المستقيل عن المشهد، حيث تم إخضاعه لرعاية طبية ومازال يقيم في الإقامة الرئاسية في "زرالدة" رغم استقالته مطلع أبريل الماضي.
يعيش الرئيس السابق في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام والشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل الماضي.
وحينما كان رئيسا كان بوتفليقة يسافر باستمرار للخضوع لفحص طبي في الخارج، وكان ذلك في إحدى المصحات الفرنسية ثم أصبح يسافر إلى سويسرا، علما أن آخر مرة سافر فيها إلى الخارج كانت مطلع شهر مارس الماضي قبل تقديم استقالته بشهر، وبعد رحيله عن الحكم ترددت أنباء أنه غادر بلاده للإقامة في الخارج، دون تأكيد أو نفي
وحينما كان رئيسا كان بوتفليقة يسافر باستمرار للخضوع لفحص طبي في الخارج، وكان ذلك في إحدى المصحات الفرنسية ثم أصبح يسافر إلى سويسرا، علما أن آخر مرة سافر فيها إلى الخارج كانت مطلع شهر مارس الماضي قبل تقديم استقالته بشهر، وبعد رحيله عن الحكم ترددت أنباء أنه غادر بلاده للإقامة في الخارج، دون تأكيد أو نفي رسمي.
وبعد هذا الاختفاء أثارت صورة تم تداولها على أنها للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حالة من الجدل بعد الشكوك حول تواجده في البلاد، بعد تنحيه عن السلطة، وسط احتجاجات شعبية مناوئة لنظامه.
ويظهر في الصورة شخص يحمل نفس ملامح بوتفليقة جالس في قاعة يبدو أنها بمدخل أحد المستشفيات، وأمامه نقالة للمساعدة على المشي، حسب ما قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقال نشطاء إنها التقطت له في أحد المستشفيات الأجنبية، إلا أن النشطاء لم يحددوا الدولة التي حط فيها حاكم الجزائر السابق الرحال، إلا أنه كان كثير التردد على مشافي فرنسية وسويسرية، خلال فترة حكمه.
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ولم تعلق السلطات الجزائرية على الأنباء المتداولة حتى الآن، حول صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص، إلا أن عملية التحقق التقني من الصورة أظهرت أنها أصلية وغير مركبة.
ومنذ مغادرته سدة الحكم، ظل الغموض يلف مصير بوتفليقة الذي أقعده المرض، بينما تم توقيف شقيقه وذارعه الأيمن السعيد بوتفليقة، إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية محسوبة على نظامه، بتهم من بينها الفساد.
وخلال الشهر الماضي تم تداول تقارير تشير إلى أن بوتفليقة يحظى برعاية صحية شاملة في الإقامة الرئاسية بـ"زرالدة" غربي العاصمة، وأن قاعة علاج يديرها أطباؤه المعالجون وممرضون ومختصون في إعادة التأهيل الحركي خصصت له.
وبحسب "شهاب برس" فإن العشرات من رجال الأمن يحرسون محيط الإقامة الرئاسية التي تقع في غابة، بمحاذاة الطريق السريع بـ"زرالدة"، وأن الرئيس السابق يقيم في الطابق الثالث من البناية الرئيسة في الإقامة، والتي توجد بها العيادة التي يتلقى فيها العلاج منذ نهاية 2013، وأن الحراسة الأمنية قرب شقته قلصت، وخفض عدد سيارات الحراسة التي كانت متوقفة قرب العمارة التي توجد بها الشقة من 3 سيارات إلى سيارة واحدة.
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ولا يتلقى بوتفليقة زيارة أحد ما عدا أفراد العائلة، وبوجه خاص شقيقه عبدالرحيم، الذي استقال مؤخرًا من منصبه أمينًا عامًّا لوزارة التكوين المهني.
وبحسب مقربين من العائلة، فإن بوتفليقة يعيش بمرارة شديدة سجن شقيقه ومستشاره الخاص سابقًا السعيد. وقد حاول أقارب إقناعه بطلب مقابلة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، أو مراسلته لمناشدته الإفراج عنه، إلا أنه رفض ونقل عنه قوله: "الأسلوب المتبع ضدي في إجباري على الاستقالة "صالح جمع له كل القادة العسكريين وطالبه بالتنحي وهو ما تم في اليوم نفسه"، يؤكد أنني أنا شخصيا وعائلتي في عين الإعصار، ولهذا لا جدوى من أي خطوة لفك أسر السعيد، الذي يتهمه الجيش بالتآمر على سلطة الدولة وعلى الجيش".
وحسبما نقل عن أشقائه، لا يتابع بوتفليقة أخبار البلاد وما يجري في العالم إلا نادرا، كما لا يبدي اهتمامًا بتطورات الحراك، الذي أطاح به، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
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ويعاني بوتفليقة من آثار جلطة دماغية أصيب بها في 2013، وجعلته طريح الفراش طوال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في انتفاضة شعبية بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة إلا أن الشعب نجح في الإطاحة به.