هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟

صورة تم تداولها على أنها للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، أثارت حالة من الجدل بعد الشكوك حول تواجده في البلاد، بعد تنحيه عن السلطة، وسط احتجاجات شعبية مناوئة لنظامه

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

بوتفليقة

منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع بعد قضاء أطول فترة حكم في تاريخ الجزائر وبعد أن كان جزءا من المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962، اختفى الرئيس المستقيل عن المشهد، حيث تم إخضاعه لرعاية طبية ومازال يقيم في الإقامة الرئاسية في "زرالدة" رغم استقالته مطلع أبريل الماضي. يعيش الرئيس السابق في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام والشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل الماضي.

وحينما كان رئيسا كان بوتفليقة يسافر باستمرار للخضوع لفحص طبي في الخارج، وكان ذلك في إحدى المصحات الفرنسية ثم أصبح يسافر إلى سويسرا، علما أن آخر مرة سافر فيها إلى الخارج كانت مطلع شهر مارس الماضي قبل تقديم استقالته بشهر، وبعد رحيله عن الحكم ترددت أنباء أنه غادر بلاده للإقامة في الخارج، دون تأكيد أو نفي