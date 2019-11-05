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هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟

صورة تم تداولها على أنها للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، أثارت حالة من الجدل بعد الشكوك حول تواجده في البلاد، بعد تنحيه عن السلطة، وسط احتجاجات شعبية مناوئة لنظامه
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
بوتفليقة
بوتفليقة
منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع بعد قضاء أطول فترة حكم في تاريخ الجزائر وبعد أن كان جزءا من المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962، اختفى الرئيس المستقيل عن المشهد، حيث تم إخضاعه لرعاية طبية ومازال يقيم في الإقامة الرئاسية في "زرالدة" رغم استقالته مطلع أبريل الماضي. يعيش الرئيس السابق في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام والشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل الماضي.
وحينما كان رئيسا كان بوتفليقة يسافر باستمرار للخضوع لفحص طبي في الخارج، وكان ذلك في إحدى المصحات الفرنسية ثم أصبح يسافر إلى سويسرا، علما أن آخر مرة سافر فيها إلى الخارج كانت مطلع شهر مارس الماضي قبل تقديم استقالته بشهر، وبعد رحيله عن الحكم ترددت أنباء أنه غادر بلاده للإقامة في الخارج، دون تأكيد أو نفي
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مظاهرات العراق

«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
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الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
الجيش-السورى

الجيش السوري ينشر وحداته بالريف الشرقي لمواجهة تركيا

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري بدأ في نشر وحداته في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقى البلاد، لمواجهة العدوان التركي، ولم تورد الوكالة الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد. وخاضت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء الماضي، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين.
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مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

رسميا.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد، إذ وجه الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة انتقادا حادا للأعضاء بسبب تغيبهم عن حضور الجلسة العامة أثناء نظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، والتي تستلزم وافقة ثلثي الأعضاء. وأثار خلل النصاب القانوني للجلسة العامة، غضب الدكتور علي عبد العال، مما دفعه لانتقاد النواب، قائلا: «مفيش إحساس بالمسئولية»، داعيًا رؤساء اللجان النوعية، لإنهاء الاجتماعات للمشاركة في الجلسة العامة.
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الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
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الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل. وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.
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