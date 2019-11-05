«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصدر العدد الأول من صحيفة "تكتك"، لتغطية المظاهرات والفعاليات والنشاطات الخاصة بساحة التحرير وسط بغداد وعموم المحافظات العراقية، لتصبح لسان حال تلك الاحتجاجات

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.

التكتك المنقذ ودفع الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هشتاج "ثورة_التكتك"، وتم تسليط الضوء على تلك الوسيلة بشكل أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتقطت عدسات المتظاهرين قيام بعض سائقي "التكتك" بإنقاذ مصابين بسرعة بالغة أثارت استغراب المغردين والمعلقين، في مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل

التكتك المنقذ



ودفع الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هشتاج "ثورة_التكتك"، وتم تسليط الضوء على تلك الوسيلة بشكل أوسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسات المتظاهرين قيام بعض سائقي "التكتك" بإنقاذ مصابين بسرعة بالغة أثارت استغراب المغردين والمعلقين، في مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل هاشتاج "#ثورة_التكتك" يتصدر هاشتاجات الثورة العراقية، وأصبح الرمز الأبرز في ساحة التحرير معقل المتظاهرين في بغداد.

وتضامنًا مع سائقي "التكاتك"، تكفل ناشطون بدفع تكاليف الوقود لهم، بعد أن نشر رواد المواقع الاجتماعية أخبارًا عن قيام السائقين بالتبرع بوقتهم وأموالهم، على الرغم مما وُصف بـ"ضيق حالهم"، وفق "دويتشه".



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تكريم التكتك لم يأت فقط على منصات التواصل الاجتماعي بل تجاوب الشعر والموسيقى فقد كتب الشاعر العراقي محمد رحيمة الطائي أبيات أغنية بعنوان "أبو التكتك" سرعان ما سارت بها الركبان وتحولت إلى نشيد للثورة.

تقول الأغنية "أبو التكتك وقف وقفة بطولة..." وتضيف: "عراقيين وقفوا أحلى وقفة، حتى الطالب اتظاهر بصفه.. كلهم وقفوا وقفة رجولة، عراقيين عنوان الرجولة".

صحيفة الحراك

وبعد أن تصدر "التكتك" المشهد وفي محاولة لتقدير تلك الوسيلة البسيطة الشكل والكبيرة الدور، أطلق مجموعة من الصحفيين العراقيين، أمس، العدد الأول من صحيفة "تكتك"، لتغطية المظاهرات والفعاليات والنشاطات الخاصة بساحة التحرير وسط بغداد وعموم المحافظات العراقية.

وجاءت تسمية الصحيفة تيمنًا بسائقي تلك الوسيلة الشباب الذين كان لهم الدور الأبرز في إسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات القريبة، إلى جانب قيامهم بنقل الأطعمة ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الضرورية إلى المتظاهرين في ساحة التحرير.

وتدار الصحيفة اليومية من قبل ناشطين ومختصين في مجال الإعلام والصحافة، وتعمل على توثيق الأحداث اليومية، ونشر مطالب المحتجين، وإسنادها بالآراء القانونية، بالتعاون مع محامين متطوعين يقيمون في خيمة ”نقابة التحرير“ وسط الساحة.

الصحفي أحمد الشيخ ماجد، أحد المساهمين في إصدار وتحرير الصحيفة، يقول إن "هدفها تغطية وتوثيق كل الفعاليات الاحتجاجية في ساحة التحرير، وفي مقدمته نشاطات وبطولات شباب "التكتك".

ويضيف الشيخ ماجد "الصحيفة تتضمن أيضًا أخبار الاحتجاجات الأخرى في بقية المحافظات، كذلك فيها مجموعة من أعمدة الرأي لمشاهير الكتاب العراقيين التي تتمحور حول الاحتجاجات، إلى جانب إعادة نشر البحوث والدراسات حول الموضوع نفسه".

وعن عدد النسخ اليومية، وطرق التمويل، والجهد المبذول في إصدار الصحيفة، يقول: "قمنا بطباعة 2000 نسخة في العدد الأول، ونستعد حاليًّا لإصدار العدد الثاني لغد "اليوم" وبالعدد نفسه، وقد قمنا بتمويل الجريدة بجهودنا، ومن خلال التبرعات الخاصة، لذلك نقوم بتوزيعها مجانًا في ساحة التحرير، ووجدنا إقبالا شديدًا عليها.

ويوضح الشيخ ماجد أن الجريدة تصدر بقطع صغير، وهي من ثماني صفحات يشرف على تحريرها 6 من الصحفيين المتطوعين.



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وحول المدة المحددة لإصدار الصحيفة، يشير قائلا: "الصحيفة بدأت من ساحة التحرير وتنتهي بها، بمعنى أنها ستستمر في الصدور لحين انتهاء الاحتجاجات وتحقيق أهدافها.

وقال أحد القائمين على الجريدة: "إن فكرة الجريدة جاءت من الرغبة في إطلاع المتظاهرين هنا على حقوقهم المشروعة، وطبيعة الحراك السلمي، وكيفية إدارته، والأهداف المرسومة له، وتدعيم ذلك بالرأي القانوني، فضلا عن نشر الموضوعات الصحفية، والقصص اليومية، وبطولات المحتجين".