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السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
السيسي
السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

كما ينص القرار على أن يتكون الفرع من كليات العلوم الطبية وعلوم الحياه، وإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية، والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون الابتكارية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء.


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