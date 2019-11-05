اشتباكات دموية بين لاعبي سلة الأهلي والزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

سلة الاهلي والزمالك

يبدو أننا على بوادر حالة احتقان جديدة بين جماهير القطبين، حيث شهدت مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، أحداثا مؤسفة، بسبب تمرير إيهاب أمين لاعب الفريق الأحمر الكرة من بين قدمي نظيره لاعب الأبيض مصطفى مشعل، فمع إطلاق صافرة النهاية وقعت اشتباكات بالأيدي وتبادل القاء الزجاجات وتطاير المقاعد في الهواء، وتدخل رجال الأمن في محاولة منهم لإبعاد الطرفين خوفًا من إصابة أحد اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية للفريقين.

ومرر إيهاب أمين لاعب الأهلي، الكرة من بين قدمي لاعب الزمالك، مصطفى مشعل، في شكل استعراضي قبل نهاية المباراة بثوانٍ، قوبل ذلك بصيحات إعجاب، لكن ذلك لم يعجب وائل بدر وسمير جودة، المدربين المساعدين بالجهاز الفني للزمالك، وقاما بإيقاف اللاعب والدخول في مشادة معه لتندلع على الفور الأحداث الدامية بين اللاعبين