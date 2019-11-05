رياضة

اشتباكات دموية بين لاعبي سلة الأهلي والزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
سلة الاهلي والزمالك
سلة الاهلي والزمالك
يبدو أننا على بوادر حالة احتقان جديدة بين جماهير القطبين، حيث شهدت مباراة الأهلي والزمالك في كرة السلة، التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، أحداثا مؤسفة، بسبب تمرير إيهاب أمين لاعب الفريق الأحمر الكرة من بين قدمي نظيره لاعب الأبيض مصطفى مشعل، فمع إطلاق صافرة النهاية وقعت اشتباكات بالأيدي وتبادل القاء الزجاجات وتطاير المقاعد في الهواء، وتدخل رجال الأمن في محاولة منهم لإبعاد الطرفين خوفًا من إصابة أحد اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية للفريقين.
ومرر إيهاب أمين لاعب الأهلي، الكرة من بين قدمي لاعب الزمالك، مصطفى مشعل، في شكل استعراضي قبل نهاية المباراة بثوانٍ، قوبل ذلك بصيحات إعجاب، لكن ذلك لم يعجب وائل بدر وسمير جودة، المدربين المساعدين بالجهاز الفني للزمالك، وقاما بإيقاف اللاعب والدخول في مشادة معه لتندلع على الفور الأحداث الدامية بين اللاعبين
اقرأ المزيد
حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا (4)

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
قرعة -دوري-أبطال أفريقيا

مواجهات نارية للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
محمود-الخطيب (2)

مرتضى منصور: محمود الخطيب طول عمره ممثل

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]