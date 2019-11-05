برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

فريق برشلونة

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.

وبهذا التعادل يقع البلوجرانا فى مقدمة المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط ويأتى بعده الإنتر برصيد 4 نقاط، متساويًا مع بروسيا دروتموند الذى يقع في المركز الثالث، ويأتى سلافيا براج فى المركزا لأخير برصيد نقتطين. وعلى الجانب الآخر من نفس الدور، نجح ار بى ليبزج فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره زينيت الروسي بنتيجة