رياضة

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
وبهذا التعادل يقع البلوجرانا فى مقدمة المجموعة السادسة، برصيد 8 نقاط ويأتى بعده الإنتر برصيد 4 نقاط، متساويًا مع بروسيا دروتموند الذى يقع في المركز الثالث، ويأتى سلافيا براج فى المركزا لأخير برصيد نقتطين. وعلى الجانب الآخر من نفس الدور، نجح ار بى ليبزج فى الخروج بفوز سهل أمام نظيره زينيت الروسي بنتيجة
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البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

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حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

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تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

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الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

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تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
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متفوقا على ميسي.. مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الفرنسي كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، أصغر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، يصل إلى 15 هدفًا، وسجل مبابي وهو في عمر 20 عامًا و306 يومًا، متجاوزًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي سجل هدفه الخامس عشر وهو في سن (21 عاما و288 يوما). وبات مبابي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد كل من: راؤول (18 عاما و113 يوما)، واين روني (18 عاما و340 يوما)، إرلينج هولاند (19 عاما و58 يوما) وياكوبو إيجبيني (19 عاما و306 يوما).
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